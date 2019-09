Bursalı üreticiler Rusya’da ürünlerini sergileyecek

16 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - BEKSİAD İstişare Heyeti, dernek merkezinde toplandı. BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız ile dernek Yönetim Kurulu üyeleri ve İstişare Heyeti üyelerinin geniş katılım sağladığı toplantıda katılımcılar, 2019’un geride bırakılan ayların ve bu aylar nezdinde yapılan çalışmaların değerlendirmesi ile yılın geri kalan kısmında yapılacaklar hakkında istişarelerde bulundu.

Toplantıda konuşan ve heyetin bir önceki toplantısını 4 ay önce gerçekleştirdiğini belirten Başkan Ömer Yıldız, bu süreçte derneğin genel faaliyetlerine devam ettiğini dile getirdi.

Bu faaliyetler arasında her iki UR-GE kapsamında yürütülen çalışmaların da olduğunu ifade eden Yıldız, “Bu ayın 23’ünde bir grup arkadaşımızla birlikte Rusya’daki fuara katılacağız. Yılsonu itibariyle de UR-GE’miz ömrünü tamamlayacak. Eğer bakanlık onaylarsa ikinci UR-GE’miz yenilerek yoluna devam edecek” diye konuştu.

Eğitimin önemine dikkat çekti

BEKSİAD’ın her geçen gün tanınırlığının arttığına işaret eden Yıldız, “Fuarlar, UR-GE’ler, dergiler bir şekilde devam eder de eğitim önemli. Eğitimler ilgili Necatibey Kız Meslek Lisesi’yle bir protokolümüz var. Bu çerçevede orada çocuk moda tasarım sınıfı açıldı. Geçen yıl açıktı ve 25 öğrencisi vardı bu sınıfın. Bu sene sınıfa 32 kişi başvurmuş. Bu talep sevindirici bir gelişme. Sektörümüz dışarıdan bakıldığında çok da iyi tanınan bir sektör değil gibi görünüyordu ama şimdi gelinen noktada, Vişne Ticaret Bölgesi’nde büyük firmaların olduğunu, kaliteli firmaların olduğunu görüyorlar ve fikirler değişiyor. Yapılan her çalışma sektöre itibar kazandırıcı faaliyetler olarak görülmelidir. Sektörümüz ve derneğimiz sıklıkla Bursa’nın gündeminde oluyor. Şükürler olsun ki her geçen gün bu manada olumluya doğru gidiş var” dedi.

BEKSİAD Akademi’nin faaliyetlerinden de söz eden Ömer Yıldız, bugüne kadar 4 başlıkta gerçekleştirilen eğitimlere 128 kişinin katılım sağladığını, sektörde faaliyette bulunan firmalardaki yöneticilerin oranına bakıldığında bu rakamın azımsanmayacağını dile getirdi.

Ömer Yıldız, son olarak önümüzdeki günlerde BEKSİAD’ın gelecek 5 yılını kapsayacak bir eylem planı hazırlığına koyulacaklarını ve bunun sayesinde, gelecek kuşaklara faydalı bir hizmet sunmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.