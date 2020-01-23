Bursalı ve Belçikalı iş insanlarını bir araya getirecek projeler konuşuldu

23 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri (BALKANTÜRKSİAD) heyeti, Avrupa Parlamentosu (AP) ziyaretinde; Parlamento Üyesi, Bulgaristan’ın Türk asıllı Milletvekili İlhan Küçük ile bir araya geldi. Heyet, Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Çalışma Komisyonu Başkanlığını da yürüten İlhan Küçük ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan, “İstikrarlı bir ekonomik büyüme için rekabet edebilirlik kavramı çok önemli. Rekabet edebilirliğin sağlanabilmesi içinse Ar-Ge ve inovasyon gerekli. Avrupa Birliği de özellikle son dönemde Ar-Ge ve İnovasyonu öncelikli kılarak bu konulara ciddi bütçeler ayırmaya başladı. Bu anlamda 2021yılında, Türkiye’nin de aday ülke olarak içinde bulunduğu, Balkan ülkeleri ve Avrupa Birliği ülkeleri dâhil Ar-Ge ve inovasyon dallarında hazırlanacak projelere, 100 milyar Euro hibe destek paketi sağlayacak. Dolayısıyla ülke olarak bizim bu destekten yararlanabilmemiz için inovatif projeler geliştirmemiz gerekiyor. İlhan Küçük’ü Bursa’ya davet ettik. Yakın bir zamanda geleceğini ve Avrupa Birliği ile olan ilişkilerle ilgili detaylıca bahsedeceğini söyledi. Biz Balkanlar ve ülkemiz arasında ticari köprü olma misyonumuzla ve de BTSO Başkanımız ve aynı zamanda üyemiz olan İbrahim Burkay’ın öncülüğünde bu pastadan ülkemizin ve Bursa’mızın pay alması için çalışacağız” dedi.

Heyet ayrıca T.C. Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri ile Brüksel Büyükelçisini de ziyaret etti. Görüşmede, Bursalı iş insanlarıyla Belçikalı iş insanlarını bir araya getirecek projeler konusunda mutabık kalındı. Heyetin son durağı, Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay oldu.