Bursalılar ‘Kent Konseyi’nin 2020 gündemi için buluştu

12 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmeyi amaçlayan Bursa Kent Konseyi, Bursa Kent Konseyi’nden neler bekliyorsunuz?’ başlıklı Bursa Konuşuyor toplantısı düzenledi. Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Başkanlık Salonu’ndaki programa, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, sivil toplum kuruluşlarından kamu kurumlarının temsilcilerine, muhtarlardan vatandaşlara kadar geniş yelpazede Bursalılar katıldı.

Katılımcılığı ve istişare kültürünü çok önemsediklerini söyleyen Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, katılımcıların öneri ve görüşleri alarak yol haritası belirleyeceklerini kaydetti. Orhan, “Yarınları unutmadan kentimize sahip çıkmalıyız. Sevginin, saygının hakim olduğu, kardeşliğin, yardımlaşmanın, hoşgörünün hakim olduğu, kimsenin kimseye zarar vermediği bir Bursa olsun istiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara tek tek söz verildi. Toplantıda; kentlilik bilinci, yer altı ve yer üstü temiz su kaynaklarının korunması, hava kirliliği, ulaşım, Bilim Çalışma Grubu kurulması gibi konular gündeme geldi. Görüş ve öneriler bir rapor haline getirilerek Bursa Kent Konseyi’nin 2020 gündemine katkı sağlayacak.