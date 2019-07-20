“Bursa’nın dağı taşı RES’ler için kamulaştırılacak”

20 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - CHP Bursa Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Avukat Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa’da yeni kurulacak RES’ler için ilk etapta Maksempınarı ve Korubaşı’nda birçok yerin kamulaştırılacağına dikkat çekerek, rüzgar enerji santrallerinin çevreye, tarım alanlarına ve insan sağlığına yönelik etkileriyle ilgili komisyon kurulması için önerge hazırladı.

Bütün dünyada insan ve doğa öncelikli enerji politikalarına yönelim olduğunu ve bu doğrultuda politikalar geliştirildiğini vurgulayan Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “Temiz enerjiye evet, insan sağlığını ve çevreyi tehdide hayır” diyerek konuyu TBMM gündemine taşıdı.



Res’lerin çevre ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkilerine yer verilen ve TBMM Başkanlığına sunulan önergede şu ifadelere yer verildi:

“Alternatif ve yenilenebilir enerjiye yönelik arayışlar sonucu RES’lere olan ilgi her geçen gün artarken, çevresel ve sağlık sorunları ise çok büyük oranda göz ardı edilmektedir. Özellikle Ege ve Marmara Bölgesinde yaygın olarak kurulumuna izin verilen RES’lerle ilgili çevresel etki değerlendirilmesinde bulunulmaması, tarım alanları ile insan sağlığı açısından olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bu bölgelerde kurulan RES türbinleri, meralara, tarım alanlarına, ormanlık alanlara, kültür ve turizm bölgelerine, yaşam alanlarının çok yakınına, hatta yerleşimlerin içine dahi kurulmakta ve “Rüzgar Türbini Sendromu” denilen bir rahatsızlığa yol açmaktadır. Bu sendrom gürültü, düşük frekanslı ses ve gölge etkileri nedeniyle kulak çınlaması, baş dönmesi atakları, dengesizlik, çarpıntı, bulantı, asabiyet gibi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. RES’lerin kurulacağı alanlarda gerçekleştirilen ağaç kesimleri, arazi betonlaşması, ekosistem tahribatı gibi birçok çevresel etken de eko sistemde tahribata yol açmaktadır. Bütün bu gerekçeler ışığında RES’lerin kurulu olduğu alanlarda yarattığı çevre sorunları ile insan sağlığına yönelik etkilerinin araştırılması, eko sistemde yarattığı tahribatın en aza indirgenmesine yönelik gereken önlemlerin alınması ve yaşam alanları ile tarım arazileri ve meraların korunması için gereken adımların atılması amacıyla Anayasa’nın 98. İçtüzüğü’nün 104 ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması konusunda gereğini arz ederiz.”