Bursa’nın elektrikli aracı yakında yollarda…

03 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB), fabrikalar, havaalanları gibi büyük tesisler ve turizm sektörü için trafiğe kapalı alanlara yönelik kamyonet, ambulans, golf ve servis arabası gibi elektrikli hizmet araçları üreterek, ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 25 ülkeye ihracat yapma başarısını gösteren Pilotcar, uzun süredir üzerinde çalıştığı şehir içi trafiğe de çıkabilecek elektrikli aracını tamamladı. Kullanıcılarına fosil yakıtlılara göre büyük maliyet avantajı sağlayan ve yurtdışında yaygın olarak kullanılan elektrikli araç, resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte tüm Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’de plakalı olarak trafiğe çıkabilecek. Genç girişimci Şükrü Özkılıç tarafından kurulan ve Bursa’nın yanısıra ABD’deki fabrikasında da araç üreten Pilotcar, trafiğe çıkabilecek elektrikli hizmet aracını üreterek Türkiye’de bir ilke imza atmış olacak.

Yüzde yüz yerli üretim yapan Pilotcar, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, BTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Nadir Yıldırım ve ilgili bölümlerin öğretim üyelerinden oluşan heyeti ağırladı. BTÜ heyetine üretim tesisini gezdiren Pilotcar Genel Müdürü Şükrü Özkılıç, elektrikli araçların yapım süreci ile ilgili bilgiler verdi.

Adrenalin dolu deneyim

Tesis ziyaretinin ardından PC 4 Lifted model aracın direksiyonuna geçen Pilotcar Genel Müdürü Şükrü Özkılıç, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ve beraberindeki heyetle test sürüşü gerçekleştirdi. Test sürüşünü asfaltta, toprak ve engebeli arazide gerçekleştiren Özkılıç, araçla merdivenlere de tırmanarak, heyete adrenalin dolu bir deneyim yaşattı.

Tesisi ve araçları inceleyen Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, “Bursa’mızın gurur kaynağı firmalarından biri olan Pilotcar’ı ziyaret ettiğimiz için çok mutluyuz. Burada yaşadığımız deneyimler, yapılan işlerle ilgili aldığımız bilgiler ve edindiğimiz gözlemler bizleri çok heyecanlandırdı. Ülkemizin, ticaret savaşlarından kurtulabilmesi için devletimizin, üniversitelerimizin, iş dünyamızın ve bütün kurumlarımızın el birliğiyle desteklemesi gereken örnek merkezlerden birisidir burası. Biz Bursa Teknik Üniversitesi olarak, laboratuvarımız, teknik imkânlarımız ve akademik kadromuzla Pilotcar ile işbirliği yapmaya hazırız. Kendilerini çalışmalarından dolayı tebrik ediyor ve üstün başarılar diliyorum” dedi.

“Üniversitelerimizle iş birliğine hazırız”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pilotcar Genel Müdürü Şükrü Özkılıç ise, “Biz de Pilotcar firması ve Pilot Grubu olarak, üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Bu tür araçları, dünyada ilk kez üreten ABD’ye bile araç satıyor olmak bizleri gururlandırıyor. Bursa’mız ve ülkemiz için elektrik araçlar sektöründe yeni ürünlerimiz ve trafiğe çıkacak diğer modellerimizle ekonomimize katma değer sağlama peşindeyiz. Bununla ilgili olarak da kendi şehrimizde bulunan üniversitelerimizle de ile işbirliği içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.