Bursa’nın fethinin 694’üncü yıldönümü kutlandı

07 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) – Çin’de ortaya çıkan, İtalya ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkeyi etkisi altına alan virüs salgını nedeniyle yapılamayan Bursa’nın fethi kutlamaları, Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği sade bir mehter yürüyüşü ile gerçekleştirildi. Hz. Üftade Türbesi bölgesinde yer alan Bursa Sur Kapısı’ndan başlayan yürüyüş, hisar içi mahallelerden devam ederek, Tophane’deki Osmangazi Türbesi önünde sona erdi. Bursa Mehter Takımı üyeleri, türbe önünde mini konser vererek, etkinliği sonlandırdı. Mehter takımının cadde ve sokaklardan geçişi, Bursalıların büyük ilgisini çekti. Bursa Mehter Takımı üyeleri, etkinlik sırasında ‘üzerinde’ Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın imzası ile ‘evdekalbursa’ tagı yer alan, ‘Bursa’nın fethinin 694. yılı kutlu olsun’ yazılı pankartı da taşıdı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa’nın kurtuluşunun 694’üncü yıldönümünü, video kliple kutladı. Başkan Aktaş, “Bu kutlu günde gönümüz buruk biliyorum fakat inanıyorum ki zor günleri geride bıraktığımızda, bu kadim şehrin dağından bağına, caddelerinden sahiline, dört bir yanına, her karışına tekrar kavuşacağız. Yine en güzel duygularımızla bu şehri kuşatacak, en güzel yarınları birlikte yaşayacağız. 6 Nisan 1326, Bursamızın fethi kutlu olsun” dedi.

Ulucami, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Cumalıkızık ve Yeşil Türbe görüntülerinin yer aldığı klipte, Bursa’nın doğal güzellikleri, cadde ve meydanları ve sahil şeridi de işlendi.

Osmangazi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri de bu yıl salgın dolayısıyla iptal edilmişti. Her yıl Nisan ayında coşkuyla kutlanan fetih gününün yıl dönümünde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi’nin türbelerini ziyaret etti.

Vatandaşların güvenliğinin her şeyden önemli olduğunun altını çizen Başkan Dündar, “Geleneksel hale getirdiğimiz Fetih Şenlikleri’ni her yıl büyük bir coşku, heyecan ve katılım ile gerçekleştiriyoruz. Bizler, ülkece koronavirüse karşı aldığımız tedbirler kapsamında bu yıl şenliklerimizi iptal ettik. Çünkü vatandaşlarımızın güvenliği her zaman önceliğimiz. Osmanlı İmparatorluğu'nun kökleri güzel şehrimizden dünyaya yayıldı. Bu sebeple bugün Bursa’nın fatihlerini türbelerinde ziyaret ettik. Rabbim, bu toprakları bize yurt yapan atalarımızdan razı olsun. İnşallah, bir an önce salgının üstesinden gelip önümüzdeki yıllarda kutlamalarımıza devam edeceğiz” dedi.