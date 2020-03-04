Bursa’nın havası 2024’e kadar temizlenecek

04 Mart 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş imzasıyla Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanan Bursa İli Temiz Hava Eylem Planı’nda 2020 ve 2024 yılları arasında alınacak önlemler sıralandı. Plana destek veren kurumlar; Bursa Büyükşehir Belediyesi, Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü, Osmangazi Belediye Başkanlığı, Yıldırım Belediye Başkanlığı, Nilüfer Belediye Başkanlığı, İnegöl Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi ile Bursa Teknik Üniversitesi olarak sıralandı.

2022’ye kadar yatırımlar tamamlanacak

Rapora göre Bursa’nın hava kirliliğinin temel nedenleri trafik, sanayi ve evsel ısınma kaynaklı kirlilik. Havadaki partiküllerin önemli kaynaklarının başında yüzde 67 ile ısınma amaçlı kömür kullanımı gelirken, bunu yüzde 19 ile dizel motorlu araç emisyonları yüzde 9 ile sanayide kullanılan kömür tüketimi izliyor. Bursa’da kömürle çalışan 41 sanayi tesisinde toplam 556 ton/gün kömür kullanılıyor.

Eylem planına göre, sanayinin yoğunlaştığı ilçelerde doğalgaz hattının geçtiği yerlerde katı ve sıvı yakıtla çalışan yeni yakma tesisi kurulmasına izin verilmeyecek, yerleşim alanlarına yakın ve görülebilir konumda yeni kırma-eleme ve taş ocağı tesisleri kurulamayacak. Mevcut tesislerin kapasite artışlarına da izin verilmeyecek. Ekonomik ömrü tamamlanıncaya kadar mevcut kazanlar kullanılabilecek. Tesislerde alternatif temiz yakıta 1 Ocak 2022 tarihine kadar geçiş sağlanacak.

Hibrit ve elektrikli araçlar için altyapı hazırlanacak

2020 ile 2024 arasında OSB’ler başta olmak üzere sağlık koruma bandı çevresinde ağaçlandırma yapılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, trafikte hibrit ve elektrikli araçların teşvik ve alt yapılarının hazırlanması alanında çalışacak. Ayrıca 2024 yılına kadar sarı plakalı araçlar, taksi dolmuşlar ve kamu kurumlarında kullanılan araçların elektrikli araçlara dönüştürülmesi için Bursa ili merkez ilçeleri pilot bölge olarak belirlenecek, otomotiv firmaları ile bu kapsamda projeler geliştirilecek. Kirliliğin yoğun olduğu OSB’lerde bölge müdürlükleri işbirliği ile hava kalitesi istasyonu kurulacak.

Kömür yardımı yerine doğalgaz teşviki verilecek



Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri de 2024 yılına kadar ilde faaliyet gösteren hurdacıların belirlenen bölgeye taşınmasını sağlayacak. 2022 yılına kadar sosyal yardımlaşma kömürleri yerine ihtiyaç sahiplerine doğalgaz teşviki verilecek. 2024 yılına kadar ise Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursagaz evsel ısınmada tüm binaların doğalgaza geçişini sağlayacak adımlar atacak. Burulaş tarafından yeni alınacak otobüsler Euro-5 standartı ve üstü olacak. Kent merkezinde belirlenen bölge özel araç trafiğine kapatılacak. Toplu taşımanın yaygınlaştırılması için hatlar ve ücretlerinde iyileştirme yapılacak. Şehir içinde alternatif yol güzergahları belirlenecek ve yol kenarlarına araç parkı yasaklanacak. Öte yandan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından işletmelere yönelik denetimler artırılacak.