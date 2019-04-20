“Bursa’nın hedeflerine ortak akılla ulaşacağız”

20 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Türkiye’nin üretim ve ihracat üssü Bursa’da, iş dünyasına yönelik projelerle uzmanlık merkezi haline gelen BTSO, sektörel konsey yapılanması ile sektörlerin geleceğe yönelik adımlarına güç katmaya devam ediyor. Sektörlere çözüm odaklı yaklaşımlar üreten sektörel konseyler, son 2 haftada yoğun bir toplantı trafiğini geride bıraktı.

Otomotiv, Lojistik, Dış Ticaret, Tekstil, Hazır Giyim, Makine, Hizmet Ticaret, Tasarım, Ekonomik İlişkiler ve Finans, Yüksek Teknoloji ve Organize Sanayi Bölgeleri Konseyi toplantıları Double F 1889 Bursa restoranında gerçekleştirildi. Sektör konseylerin buluşmalarına; BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İsmail Kuş ve Cüneyt Şener, Yönetim Kurulu Üyeleri Irmak Aslan, Osman Nemli, Muhsin Koçaslan, Aytuğ Onur, Meclis Divan Üyesi Hakan Batmaz, sektör konsey başkanları ve üyeleri katıldı.

“Projelerimizin ateşleyici gücü oldu”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak kentin gelecek vizyonunu şekillendirecek adımlar atmayı sürdürdüklerini söyledi. 2013 yılında sektörel konsey yapılanmasını oluşturarak, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini ve konsey sayısını 18’den 23’e çıkardıklarını ifade eden Başkan Burkay, “Bursa iş dünyası olarak kentimiz için yeni bir dönüşümün startını verdik. Makro projelerimiz arasında bulunan sektörel konseylerimiz Odamızın ateşleyici gücü oldu” dedi.

Mega projelere ‘Konsey’ katkısı

Başkan Burkay, sektörel konsey yapılanmasının sektörlerle ilgili belirledikleri stratejilerin kent ekonomisine dinamizm kattığını dile getirdi. Konseylerin her sektör için özel olarak hazırladığı raporları kamuoyuyla paylaşarak Bursa ekonomisinin yol haritasını belirlediğini ifade eden Başkan Burkay, “Başta TEKNOSAB olmak üzere, KOBİ OSB, Enerji Verimliliği Merkezi ve mükemmeliyet merkezleri gibi Bursamıza değer katan ve Türkiye’ye rol model olan vizyon projeler, konsey yapılanmamızın en önemli ürünleri olarak ortaya çıktı. Meclisimize karşı sorumluluk anlayışıyla görev üstlenen konsey başkanlarımız Bursamızın ve ülkemizin 2023 vizyonuna ulaşmasında en önemli aktörler arasında yer alacak. Sektörel konseylerde görev alarak, Bursa’ya değer katacak projelere katkı sunan tüm konsey üyelerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.