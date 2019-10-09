Bursa’nın ilk AVM’si 20 yaşında

09 Ekim 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA - Piramit sembolü ile Bursalıların hafızasında yer edinen Zafer Plaza, 23 bin 500 metrekare kiralanabilir alanı ile ulusal ve uluslararası 120 mağazaya da ev sahipliği yapıyor. Zafer Plaza’nın kuruluşunun 20’nci yılı nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya gelen Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun; “Bursa’nın ilk alışveriş merkezi Zafer Plaza, modernite, organize perakende, kayıtlı ekonomiye geçiş ve markaların Anadolu’ya açılması adına önemli bir dönüm noktasıdır. Bursalıların alışveriş, sosyal ve kültürel alışkanlıklarını değiştiren Zafer Plaza, 20 yıldır kent için yepyeni ve modern bir cazibe merkezi olmuştur” dedi.

20 yılda 250 milyon ziyaretçi

AVM’lerin bulundukları kentler ve lokasyonlar için sosyal ve ekonomik dönüşüm yarattığına da dikkat çeken Torun, “Sektördeki sirkülasyonu da düşünürsek Zafer Plaza açıldığı günden beri yaklaşık 10 bin kişiye, özellikle genç nüfusa ağırlıklı da genç kızlarımıza istihdam imkânı sağlamıştır. Zafer Plaza’nın ilk yıllarında hayata geçirdiğimiz Perakende Akademisi ile sektöre nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine de destek olduk. Yirmi yılda yaklaşık 250 milyon kişiyi ağırlayan Zafer Plaza, şehrin merkezindeki konumu ve Bursa’nın tarihi dokusuna uyumlu mimarisi ve Piramit şeklindeki yapısı ile Bursa’nın sembollerinden biridir” diye konuştu. Zafer Plaza’nın Torunlar GYO’nun da ilk AVM yatırımı olduğunu vurgulayan Aziz Torun, “20 yıl önce Zafer Plaza ile başlayan AVM yatırımlarımıza bugün Türkiye’nin farklı illerinde faaliyet gösteren 10 AVM ve 572 bin metrekare kiralanabilir alan ile devam ediyoruz. AVM’lerimizde yılda 60 milyona yakın ziyaretçi ağırlıyoruz. Bu yatırımların hepsinde ilk yatırımımız Zafer Plaza ile edindiğimiz tecrübe bizim açımızdan her zaman çok değerli bir kazanım olmuştur” değerlendirmesini yaptı. Torun, AVM’nin yaklaşık 10 milyon TL’lik renovasyon sonrası yenilendiğini aktardı.

20’nci yılını etkinlikler ile kutluyor

Zafer Plaza 20.yıl coşkusunu konserler ve etkinlikler ile taçlandırıyor. 11 Ekim Cuma günü pop müziğin sevilen ismi Buray, 12 Ekim Cumartesi günü ise ünlü pop sanatçısı Derya Uluğ Zafer Plaza’da sevenleri ile buluşuyor. Saat 20.30’da başlayacak konserler, Zafer Plaza üst meydanda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. 20. yıla özel indirimlerin de geçerli olacağı 11 – 12 Ekim tarihlerinde, Zafer Plaza saat 2300’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Kutlamalar 13 Ekim’e kadar sürecek.