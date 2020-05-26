Bursa’nın ilk kiraz hasadı Almanya yolcusu

26 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa pek çok tarımsal üründe olduğu gibi kiraz üretiminde de ülkemizde baş sıralarda bulunuyor. Tüm ilçelerinde kiraz yetiştiriciliği yapılan Bursa, 59 bin 880 da alanda 60 bin 854 ton üretimle Türkiye 3. sırada yer alıyor. Hava sıcaklıklarının olumlu seyretmesi sayesinde kirazlardan beklenen verim alınmaya başlandı. Farklı lezzet aroması, yüksek kalitesiyle birlikte nakliyeye dayanıklılığı ile dış satımda da talep gören kirazın ihracat yolculuğu başladı. Alara firmasının, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Covid-19 tedbirleri kapsamında aldığı yüksek önlemlerle paketlenip, titizlikle ihracata hazırlanan kirazları taşıyan ilk tır, bugün Bursa’dan yola çıktı. İhracatın ilk seferine Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mehmet Akif Şenyürek, Alara Tarım Kalite Sistem Yöneticisi Erkan Recep Çarpıcı da eşlik etti. İl Müdür Vekili Şenyürek, ‘’İlimizde son 5 yılda kiraz alanlarında yüzde 15, kiraz üretiminde ise yüzde 100 artış söz konusu. Bursa’dan başta Almanya ve Avrupa ülkelerine ihracat başladı. Biz de Alara işletmemizin üretim zincirini yerinde görmek için ziyaret ettik. Tüm koruyucu önlemler üst düzeyde sağlanmış. Üretim ve ihracat sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşmamız bizi son derece memnun ediyor. Durmak yok üretime devam’’ dedi. Bursa'nın yaş meyve sebze ihracatındaki en değerli ürünlerden olan ve firma bünyesinde yetiştiriciliği yapılan, variyete çeşitliliği sayesinde Mayıs döneminden Ağustos ayına kadar devam eden hasat süreci boyunca ihracat devam edecek.