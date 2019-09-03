Bursa’nın kırsalına 40,6 milyon liralık hibe desteği verildi

03 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’nın tanıtım toplantısı Bursa’da yapıldı. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Türkiye genelinde 2018 yılı sonu itibariyle yaklaşık 12 bin projeye 2,76 milyar lira kaynak aktarıldığını, Bursa’da ise aynı dönemde 146 projenin tamamlanarak 40,6 milyon lira hibe ödemesi yapıldığını kaydetti. Kırsalda gelişme temel eksenli programda asıl amacın tarımsal ürünlerin işlenerek ilave katma değer sağlayacak şekilde pazara sunulmasının sağlanması olarak açıklayan Aygül, buna bağlı olarak tarımsal sanayinin geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Hamit Aygül, “İlimizde gerek bitkisel ve gerekse hayvansal üretim çeşitliliği ve üretim miktarı bakımından, Ülke geneline ürün sunan, marka haline gelmiş süt işleme tesisleri, konserve ve salça fabrikaları ile dondurulmuş gıda ve meyve suyu üretim tesislerine sahip olup, bu desteklerin de etkisiyle gurur duyacağımız seviyeye ulaşmıştır. Bu yıl yayınlanan kırsal kalkınma mevzuatı ile son 3 etaptır uygulanan IPARD illeri ayrımı kaldırılmış olup, programımız kapsamına artık tüm sektörler dâhil edilmiştir. Projeler için son başvuru tarihi 30 Eylül 2019’dur. Başvurular internet üzerinden kayıt yapılarak gerçekleştirilecektir” dedi.