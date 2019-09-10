“Bursa’nın kurtuluşu bir milletin kurtulmasıdır”

10 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Başkanı Türkay, 20 Temmuz 1920’de Yunan askerlerinin, Osmanlı’nın ilk başkenti ve kurucularının kabirlerinin olduğu kenti işgal etmesinin, tüm yurtta büyük bir acı, öfke ve yasla karşılandığını, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de TBMM kürsüsüne, işgal sona erene kadar puşide-i siyah olarak anılan, siyah örtüyü serdiğini hatırlattı.

Türkay, “Atalarımızın canlarıyla kurtardığı bu kent ve ülkeyi biz de alın terimiz, üretimimiz, bilgi ve sermaye birikimimizle dimdik ayakta tutmaya kararlıyız. Bundan sonra yabancı işgalcilerin çizme ve tokatlarına maruz kalmamak için atalarımızdan aldığımız dik duruşu sürdürmekte kararlıyız” dedi.

Ergun Hadi Türkay, Bursa işgalinin sona ermesiyle, TBMM’den kaldırılan siyah örtünün, Ulu Önderin köklerine bağlılığının bir simgesi olduğunu da ifade ederek, şunları kaydetti: “Atatürk için Bursa, her zaman bir başka önemli olmuş ve sanayi hamleleri için de Bursa’yı örnek seçmiştir. 1922’den 1938’e kadar, tam 17 kez Bursa’yı ziyaret eden Atatürk, İpek-iş, Gemlik Sunğipek ve Sümerbank Merinos Fabrikaları’nın da kurulmalarını sağlamıştır.”

Ulu Önder Atatürk’ün bir ziyaretinde, “Bursa tarım memleketidir, sanat memleketidir, ticaret memleketidir, sağlık memleketidir. Bursa sahip olduğu doğal uyum ve güzelliğiyle sevinç ve şenlik memleketidir” diyerek Bursa’ya verdiği önemi dile getirdiğini ifade eden Türkay, “Bizler de böylesine kıymetli bir kentte yaşamanın ve onu hak ettiği yere getirmenin gayreti içinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan Bursa Valiliği, Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı kutlama ve etkinlikler programını da açıkladı. Bugün 18:00’de başlayacak etkinliklerin ardından 11 Eylül’de protokolün de katılımıyla Heykel Atatürk Anıtı’nda tören düzenlenecek.