Bursa’nın ‘sağlık üssü’nde hizmet başlıyor

11 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Nilüfer İlçesi Doğanköy mevkiinde 745 bin 365 metrekare alan üzerine yapılan bünyesinde genel, kadın doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi 16 Temmuz Salı günü hasta kabulüne başlıyor. Toplam 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi ile günlük 2 bin 110 acil hastaya müdahale ve toplamda da 36 bin 200 hasta sirkülasyonu öngörülen kompleks bünyesinde yer alan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 200 yatak kapasitesi ile Türkiye’nin en büyüğü konumunda. Bursa’nın yeni sağlık üssü olacak Bursa Şehir Hastanesi’nde hasta kabulü için son hazırlıklar devam ederken, Bursa Valisi Yakup Canbolat, kent yöneticileriyle hastanede değerlendirme toplantısı yaptı. Konferans salonunda yapılan toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım Belediye Başkanları ile kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.

"Türkiye’nin en nitelikli hastanesi"

Bursa Şehir Hastanesi’nin, Türkiye’nin en büyüğü değil ancak en nitelikli hastanesi olduğunu vurgulayan İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, kamuoyunda yayılan ‘şehir içindeki hastaneler kapatılacak’ iddialarına da açıklık getirdi. Deprem yönetmeliğine uygun olmadığı için haklarında riskli yapı raporu bulunan Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi’nin taşınacağını kaydeden Akan, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi ile Muradiye Devlet Hastanesi’nin yapılacak modernizasyon çalışmalarıyla 250 yataklı butik bir hastane şeklinde hizmete devam edeceğini kaydetti. Kapanacak hastanelerdeki yatak sayısının 773 olduğunu buna rağmen şehir hastanesi ile birlikte toplamda 365 yatak sayısı ve 109 da yoğun bakım yatak sayısı artışı olacağını vurgulayan Akan, Bursa’daki devlet hastanelerindeki yatak sayısının 5 bin 797’ye, özel hastanelerle birlikte de bu sayının 7 binin üzerine çıktığını hatırlattı. Akan, 10 bin kişiye düşen yatak sayısında Bursa’nın Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu, Türkiye ortalaması 27 iken, Bursa’daki yatak sayısını kısa süre içinde 33’lere çıkarmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

Ulaşım üç etapta çözülecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, en fazla merak edilen konulardan birinin hastaneye ulaşım olduğuna işaret ederek, “Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle otobüs seferleriyle ilgili olarak çalışmamızı yaptık. Demirtaş, Bursaray Küçük Sanayi İstasyonu ve Organize Sanayi Bölgesi istasyonu merkezli otobüs seferlerimizi Cuma günü başlatıyoruz. Metro seferleriyle eşgüdümlü olacağı için 7-7,5 dakikada bir sefer yapılmış olacak. Bu ulaşımın ilk etabı. İkinci etapta da Bülent Ecevit Bulvarı’nın hastaneye kadar ulaşması var. Burada yaklaşık 20-25 milyon liralık bir kamulaştırma yapılması gerekli. Üçüncü aşama ise raylı sistemin hastaneye kadar uzatılması. Emek hattının yaklaşık 5,5 kilometre kadar uzatılması. Bu da 1,5 – 2 yıllık bir süreç alacak. Halkımızın Şehir Hastanesi’ne ulaşımının sorunsuz sağlanması için elimizden gelen tüm çalışmayı yapıyoruz” diye konuştu.