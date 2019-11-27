Bursa’nın turizm, ulaşım ve kentsel dönüşüm projelerine Ankara desteği

27 Kasım 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşım, şehircilik, turizm yatırımlarıyla ilgili yapılan ve planlanan yatırımları kamuoyuyla paylaştı. Başkan Alinur Aktaş, kentte yapılacak yatırımlarla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı gibi bakanlıklarla koordineli çalıştıklarını söyledi. Bursa kent merkezi ve ilçelere 85 milyon liralık 39 ayrı yatırımla yeni spor tesisleri kazandırılmasını öngören protokolü geçen hafta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzaladıklarını hatırlatan Aktaş, ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan da kentsel dönüşüm, yenileme, hanlar bölgesiyle ilgili destek aldıklarını belirtti. Ankara’da Bursa’ya yatırımla ilgili yoğun çalışmalar yürüttüklerini anlatan Aktaş, gündeme gelen çalışmaları uzun soluklu süreçte sonuç vereceğini vurguladı.

Hanlar Bölgesi’nde imar durduruluyor

Büyükşehir Belediyesi’nin meclis toplantısında Hanlar Bölgesi’nde bölgede imarın durdurulması kararını alacaklarını vurgulayan Başkan Alinur Aktaş, “Alacağımız meclis kararıyla, kamulaştırmasıyla alakalı konuştuğumuz iki üç tane konu var. Buradaki çalışmanın uzun soluklu süreç olduğunun unutulmaması lazım. Hanlar Bölgesi bu şehrin ciddi bir turizm ve ekonomik değeri. Bana göre vitrini ve yüzü. Bunun sağlıklı şekilde ortaya çıkarılması gerekiyor. Meydan oluşturulması, yolların ıslahı, cephe sağlıklaştırılmasına kadar bir rakam ortaya koyduk ama devamının geleceğini ifade etmek istiyorum” dedi. Öte yandan Keles, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli gibi dağ ilçelerinde eko turizmi geliştirmek istediklerini anlatan Alinur Aktaş, geçen yılki cirosu 90 milyar dolar olan Güney Koreli Lotte Grup ile Bursa’da turizm otel ve tesis yatırımları noktasında görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Termal dönüşüm için Sıcaksu’daki 130 dönümlük yeri yap işlet devret ya da gelir ortaklığı modeliyle özellikli bir proje olarak hazırladıklarını kaydeden Başkan Aktaş, içinde kliniği, kür merkezi olan, termali öne çıkaracak ve özel sektör eliyle yapılacak bir tesis planlandığını bildirdi.

Kentsel dönüşümde düğüm çözülecek

Kentsel dönüşümde nihai hedeflerinin başta Merinos’un altında 7 mahallede kısmen devam eden çalışmaları tamamlamak olduğunu kaydeden Alinur Aktaş, “Küçük bir noktada bir kentsel dönüşümden ziyade 5-6 mahalleyi içine alan etap etap farklı noktalara taşıyacağımız bir kentsel dönüşümü Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde konuşup istişare ettiğimizi vurgulamak istiyorum. Murat Kurum bakanımıza teşekkür ediyorum. Nilüfer’deki kentsel dönüşüm konusu da konuşuldu. 0,50 emsal iptali dolayısıyla sıkıntılardan bahsettik. Bu konunun sadece onlara mahsus bir düzenlemeyle halledilmesi konusunda bakanlıkla çalışıyoruz. Var olan mağdurların mağduriyetinin giderilmesi için özel kişisel gayretim olduğunu ifade etmek istiyorum. Sayıca mağdur aile ortada. 200 civarında siteydi. 120 civarı halloldu. 80-90 site var. Bu sorunun da kısa sürede hallolacağını düşünüyoruz” diye konuştu. Aktaş ayrıca kente kazandırılacak iki yeni millet bahçesi, Doğanbey’deki yoğun konut yapılaşmasıyla ilgili konuları da masaya yatırdıklarını aktardı.

Şehir Hastanesi Hattı’nı Bakanlık yapacak

Yakın zamanda Ulaştırma Bakanı’nın da Bursa’ya geleceğini vurgulayan Başkan Alinur Aktaş, “Emek metro hattının Şehir Hastanesi’ne bağlanmasıyla alakalı Cumhurbaşkanımız Ulaştırma Bakanımıza talimat verdi. Bakanlıklardan istediğimiz acil işlerin yüzde 60-65ini bu yatırım içeriyor. Emek - Şehir Hastanesi hattımız bizim için çok çok önemli. Kilit konulardan biri de Acemler. Stadyumla ilgili bir viyadüğü bağladık. İkinci viyadüğü mart nisan ayında bağlayacağız. Önümüzdeki yıl Acemler direksiyonel kol uygulaması, yan yolların genişletilmesi konusunu da 2020 başında ilk çeyreğinde yapacağımız ihaleyle bu sorunu da ortadan kaldırmış olacağız. Aynı şekilde T2 hattının feshi bitmedi. Tasfiye sürecini tamamlayıp ihale sürecine gireceğiz. Mevcut hatta entegre etmek istiyoruz. Yasal süreler var. Bunları takip etmek zorundayız” değerlendirmesini yaptı. Hafif raylı sistem sinyalizasyon çalışmasının Temmuz 2020’de tamamlandığında günlük 300 bin yolcu taşımasının 450 bine çıkacağını dile getiren Başkan Aktaş, EDS ile alakalı yakın zamanda yap işlet devret modeliyle gelir ortaklığı şeklinde bir modelin uygulanmaya başlanacağını ifade etti.

Yatırımlar noktasında yabancı fonları da kullandıklarını anlatan Aktaş, Birleşik Krallık’tan akıllı şehirle alakalı 3,2 milyon pound’luk destek aldıklarını hatırlattı. Aktaş, 170 bin 500 metrekarelik alanda 117 milyon TL’lik kamulaştırma ile altyapı çalışmalarından, hafif raylı sistem araçlarının temini ve ulaşım yatırımlarına kadar 2 yılda toplam 606 milyon 700 bin liralık yatırım yaptıklarını ifade etti.