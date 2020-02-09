Bursa’nın turizmine fenomen desteği

09 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Daha önce Türkiye'nin önemli sosyal medya fenomenleri ile Güney Koreli fenomenleri Bursa'da ağırlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu kez de aralarında @gezimanya, @haleydasovich, @traveltomtom, @marinacomes ve @dalkom.j'nin de bulunduğu dünyaca tanınmış instagram ve youtube fenomenleri, turizm acente sahipleri, tekstil alanında faaliyet gösteren şirketler, Güney Marmara Otelciler Birliği ve Türkiye Seyahat Acenteler Birliği Bölge Temsilcilerinin de bulunduğu heyeti Bursa'da ağırladı.

Bursa'nın tarihi turistik noktalarını ziyaret edip, kendi hesaplarından paylaşımlar yapan grup, Büyükşehir Belediyesi'nin Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi’ni de ziyaret etti. Umurbey İpek ve Tasarım Merkezi Üretim Sorumlusu Mehmet Ünal, ziyaretçilere ipek böceğinin yumurtalardan başlayarak ördüğü kozanın içerisinde bir kelebeğe dönüşünceye kadar geçirdiği aşamaları, kozadan ipeğin nasıl alındığı ve iplik haline gelerek dokuma tezgâhlarında işlendiğini uygulamalı olarak anlattı.