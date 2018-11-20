Bursa’nın yüzde 5,46’sı Suriyeli

20 Kasım 2018

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Göç ve Nüfus Hareketleri Bağlamında Türkiye’ konulu panelde konuşan Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü Uyum ve İletişim Çalışma Grubu Başkanlığı'ndan Burcu Demir, Bursa’nın Suriye uyruklu yabancıların en fazla yaşadığı yedinci il olduğunu söyledi.

Demir, “Bursa’da resmi rakamlara göre 160 bin 204 Suriyeli var. Bu kişiler kent nüfusunun yüzde 5.46’sını oluşturuyor. En yoğun bulundukları ilçeler ise Yıldırım, Osmangazi ve İnegöl olarak ön plana çıkıyor. Uluslararası Koruma kapsamında yabancı kabul eden ülkelerde ise ABD, Kanada ve Norveç olarak ön plana çıkıyor” dedi.

“Göçmen kadınlar iki kere ayrımcılığa uğruyor”

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Barış Özdal’ın moderatörlüğünü yürüttüğü panelde söz alan BM Nüfus Fonu (UNFPA) Saha Sorumlusu S. Sinem Mısırlıoğlu ise toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin herkes için yıkıcı sonuçlar doğurduğunu vurguladı. Mısırlıoğlu, özellikle göçmen kadınların hem kadın hem de göçmen olmanın dezavantajlarını birlikte yaşamak zorunda kaldıklarını bu nedenle program kapsamında oluşturulan kadın ve kız çocukları için güvenli alanların, kırılgan grupların karşı karşıya kaldığı riskleri azaltabildiğini ve daha fazla zarar görmelerini engellediğini aktardı.