BursaRay’da kapasite katlanıyor

30 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) – Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 3 fazdan oluşan yatırımın tamamının uygulamaya alınmasıyla birlikte 3,5 dakika olan istasyonlardaki bekleme süresinin 2 dakikaya ineceğini ve yolcu kapasitesinin yüzde 45 artacağını söyledi.

Bursa’da ulaşımı problem olmaktan çıkarma hedefiyle akıllı kavşak ve yol genişletme çalışmalarının yanında yeni ve ilâve metro hatları ile köprülü kavşak projelerine ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mevcut raylı sistem hattında kapasite artışı için başlattığı sinyal optimizasyon çalışmalarına da yoğun şekilde devam ediyor. BursaRay yolcu kapasitesini 280 binlerden 440 binlere taşıyacak çalışmalar, seferlerin aksamaması için gece 01.00 ila 05.00 saatleri arasında sürdürülüyor.

108 milyon TL’lik yatırım

BursaRay’a ivme kazandıracak sinyal optimizasyon çalışmalarını değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yapılacak yatırımla birlikte raylı sistemlerdeki yolcu kapasitesinin 2 kat artacağını söyledi. BursaRay’da halen kullanılan sinyalizasyon sistemi ile 3,5 dakikada bir vagonun hatta verilebildiğini, bunun da günlük 280 bin ila 300 bin arasında yolcu sayısına denk geldiğini belirten Başkan Aktaş, “Yeni başladığımız sinyal optimizasyon yatırımı ile 2 dakikada bir vagon dizisi hatta verilebilecek. Projeyle, Nilüfer-Kestel hattına ilave başka yatırıma gerek kalmadan yolcu taşıma kapasitesi yüzde 45 artacak. Böylece BursaRay’ın günlük yolcu kapasitesi 440 binli rakamlara çıkacak” dedi. Proje ihalesinin 2018 yılı sonunda tamamlandığını ve yatırımı alanlarında dünyanın en büyükleri olan BBR, Vodemsaş ve Prysman firmalarının üstlendiğini kaydeden Baykan Aktaş, “Toplam yatırım bedeli 108 milyon TL civarında. Bunun içinde sinyalizasyon, hat, enerji, makas ve trafo gibi yatırım kalemleri var’ diye konuştu.

Başkan Alinur Aktaş, BursaRay sinyal optimizasyon çalışmalarının 3 fazdan oluştuğunu ifade etti. İlk faz çalışmalarının başladığını, gündüz metro seferleri olduğu için faaliyetlerin gece saatlerinde sabaha kadar sürdüğünü söyleyen Başkan Aktaş, ilk fazın hizmete giriş tarihini ise Haziran 2020 olarak açıkladı.