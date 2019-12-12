Bursa’ya ekim ayında 358 milyon liralık yatırım teşviki

12 Aralık 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA - Ekim ayında Bursa’da 40 belge Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım teşviklerinden yararlandı. 12 komple yeni yatırım için belge düzenlenirken, yatırımların ekim ayı toplam tutarı 358 milyon 592 bin lira olarak kaydedildi. Teşvik belgesi düzenlenen 40 belgenin istihdamı 672 oldu. Komple yeni yatırım sayısı ise 12 oldu. Bursa’da 10 ayda 271 belge için yatırım teşvik belgesi düzenlenirken, toplam tutar ise 3 milyar 526 milyon lira oldu. Ekim ayında 12 tekstil yatırımına teşvik belgesi düzenlenirken, yatırımlar ağırlıkla modernizasyon ve tevsi alanında oldu. Tekstil sektörünü 9 belge ile takım tezgahları ve makine sektörleri takip etti. Öte yandan otomotiv endüstrisi, mobilya, gıda, kimya ve plastik sektörleri de teşvik alan sektörler arasında yer aldı.

Geçen yılın aynı dönemine göre tutar olarak en az teşvik haziran ayında verilirken, en fazla tutar ağustos ayında teşvike bağlandı. Bu dönemde tekstil, otomotiv, makine gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ağırlıklı olarak modernizasyon, tevsi ve ürün çeşitliliği yatırımlarına yöneldiği gözlendi. 10 aylık istihdam 5 bin 379 olurken, 10 ayda 96 komple yeni yatırım teşvike bağlandı.