“Bursa’ya gelen turist sayısı 1 milyonu aştı”

12 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü verilerini değerlendiren MÜSİAD Bursa Şubesi Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi Başkanı Murat Toprak, “2019 yılında Bursa’ya gelen yabancı turist sayısının bir önceki yıla göre yüzde 8’lik artışla 317 bine ve yerli turistlerle birlikte bu sayının 1 milyonun üzerine çıktığını görüyoruz. Yabancı turistlerin geceleme sayısında ise yüzde 10’luk bir artış söz konusu ve Bursa’ya gelen turistlerin kalış süreleri de artıyor. Bursa turizminde daha güzel şeyler olacak” şeklinde konuştu.

Açıklamasında, Bursa’ya ağırlıklı olarak Ortadoğu ülkelerinden yabancı turist geldiğini ifade eden Toprak, farklı ülkelerden gelen turist sayısının artırılması ile ilgili de şunları söyledi:

“Bursa’da Ortadoğu müşterisi biraz fazla ve Bursa’nın alışılmış turist portföyü böyle. Yabancı ve yerli olmak üzere Bursa’daki konaklama tesislerine gelen turist sayısının 1 milyonu aşmış olması memnuniyet verici bir gelişme. Bunu arttırma konusunda çalışmalar içerisindeyiz. Bursa’nın turizmdeki potansiyelini daha iyi kullanması için biz de MÜSİAD Bursa Şubesi olarak sektörün tüm paydaşları ile birlikte çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda Bursa’nın bir bütün olarak biraz daha da koordineli çalışması gerektiğine inanıyorum. Özellikle yabancı turist anlamında farklı ülkelerden hedef pazarlara özel çalışmalar yapılmalıdır.”