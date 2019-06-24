Bursa’ya ‘Girişimcilik Evi’ kuruluyor

24 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa ekonomisine yeni kadın girişimcilerin kazandırılması noktasında model projeler üreterek BTSO’nun bünyesinde çalışmalarına devam eden Bursa Kadın Girişimciler Kurulu (KGK), Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi’nde (BUTEKOM) bir araya geldi. Toplantıya, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın, DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, CEYKAD Başkan Yardımcısı Esra İnhanlı ve Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri katıldı.

Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın, “Odamızın liderliğinde Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla ‘Girişimcilik Evi’ni Bursa’da hayata geçireceğiz. Merinos AKKM’de kurmayı planladığımız bu merkez, kadın girişimcilerimizin yeni buluşma platformu olacak. Bursa Kadın Girişimciler Kurulu olarak yeni kadın girişimcileri Bursa’ya kazandırma hedefiyle çalışıyoruz” dedi.

“Kadın girişimcilerimizin yanındayız”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa’nın yeni başarılara imza atmasında iş kadınlarının önemli rol üstlendiğini söyledi. BTSO’nun destekleriyle KOSGEB işbirliğinde düzenlenen ‘Uygulamalı Girişimcilik Programları’ ile çok sayıda kadın girişimcinin kendi işyerini kurduğunu ifade eden Koçaslan, “Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanımız Sevgi Saygın ve kurul üyeleri, Bursa’ya yeni kadın girişimcileri kazandırmak için üstün bir gayret sergiliyor. BTSO olarak kadın girişimcilerimizin her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Güzel işlere imza atacağız”

Kadın girişimci kurulunda görev yapan ve aynı zamanda Çevre ve Temiz Üretim Konseyi Başkanı olan Mihrimah Kocabıyık, Bursa Kadın Girişimciler Kurulu’nda örnek bir sinerji ortamı oluştuğunu söyledi. BTSO’nun destekleriyle kadın girişimcilerin önümüzdeki süreçte önemli çalışmalara imza atacağını ifade eden Kocabıyık, “Kadın girişimciler olarak DOSAB’da BTSO’nun makro projeleri hakkında önemli bilgiler aldık. Bu teknoloji bölgesi, iş dünyası için önemli bir fırsat. Bu bölgenin tanıtımı için bizler elimizden geleni yapacağız” değerlendirmesini yaptı.

“Örnek bir sinerji oluştu”

TOSYÖV Bursa Şubesi Başkanı ve KGK Üyesi Dr. Gül Çiçek Zengin ise Kadın Girişimciler Kurulu’nun kısa sürede örnek bir birliktelik ortaya koyduğunu ifade ederek, “Yeni dönemde Kadın Girişimciler Kurulu’nda görev aldığım için çok mutluyum. Kurul olarak çalışmalara çok hızlı bir şekilde başladık. Sevgi Saygın başkanımızın öncülüğünde kurulda güzel bir sinerji oluştu. BTSO’nun liderliğinde Bursa KGK çatısı altında kadın girişimcilerimize fayda sağlayacak güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.