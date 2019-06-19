Bursa’ya hizmetin siyaseti yok

19 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e iade-i ziyarette bulundu. Nilüfer’in Bursa’nın güzide ilçelerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, şehri daha yaşanabilir kılmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Samimi ortamda yapılan buluşma, Nilüfer Belediyesi’nde gerçekleşti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in Başkan Aktaş’ı kapıda karşıladığı görüşmede, AK Parti ve CHP’li meclis üyeleri de hazır bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Erdem ve çalışma arkadaşlarına yeni dönem için başarılar diledi. Erdem’in geçmiş dönem başkan yardımcılığı tecrübesi bulunduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Yaklaşık 2,5 ay önce 31 Mart yerel seçimleri yapıldı. Neticede şahsım Büyükşehir’e Turgay Bey de Nilüfer’e başkan seçildik. Turgay Bey, daha önce bu çatı altında başkan yardımcılığı yapmış tecrübeli bir isim. Sağ olsunlar, bir süre önce beni ziyarete geldiler. Biz de iade-i ziyarette bulunduk. Değerli başkanımız ve ekibi için önümüzdeki günlerin hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Daha yaşanabilir şehir için ortak çalışma

Başkan Alinur Aktaş, gerek Bursa gerekse ilçe için yapacakları yatırımlarda Nilüfer Belediyesi ile ortak çalışacaklarını vurguladı. Şehri daha yaşanabilir kılmak adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Farklı siyasi partilerden seçilmiş olabiliriz. Bununla ilgili farklı zamanlarda farklı değerlendirmeler olacaktır. Bu gayet normal. Bursa’nın her açıdan yaşanabilir şehir olması, kaçınılmaz gerçek. Hepimizin derdi ve heyecanı budur. Bu vesile ile başkanımıza kolaylıklar diliyorum. Yeni dönemin hem Bursa hem de Nilüfer için güzellikler getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise ziyareti nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Başkan Aktaş’ın uyumlu çalışma yapısıyla bilindiğini ve bunun Bursa’nın gelişimi için büyük fırsat olduğunu dile getiren Erdem, “Bu dönemde ilişkileri daha sıkı şekilde sürdüreceğimize inanıyorum. Kendisinin diyaloğa açık biri olduğunu biliyoruz. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.