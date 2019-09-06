“Bursa’yı kararlılıkla destekliyoruz”

06 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - ‘Hedef Tek Güçlü Gelecek Buluşmaları’ kapsamında bölge gezilerini sürdüren VakıfBank üst yönetimi, Bursa’yı ziyaret ederek bir dizi görüşmelerde bulundu. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve beraberindeki heyet, Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ı ziyaret etti.

Ziyaretler ile ilgili açıklamada bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Bursa’nın başta otomotiv ve tekstil olmak üzere tarım ve hayvancılıktan turizme kadar yapılan yatırımlarla ekonomiye güç kattığını belirterek, “Bursa, zor bir yıl olan 2018’de 13 milyar dolar ile ihracatta ülke genelinde üçüncü olmayı başardı. 2019’un ilk yedi ayı itibarıyla 8,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu sürdürülebilir başarı hikâyesi takdire şayandır. Kentin tekstil sektörü temsilcileri, bu yıl yaklaşık yüzde 30 artışla 1,6 milyar dolarlık ihracat hedefliyor. Tarım, hayvancılık ve turizmde yapılan yeni yatırımlar ve büyümeyi yakından takip ediyoruz. Bursa, sadece konvansiyonel sektörlerle sınırlı kalmayıp uzay sanayiine varıncaya kadar üretme skalasını genişletebilmiştir. Ekonomideki bu geniş yelpazesiyle Bursa, bir sembol ve örnek şehir olarak Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya kesintisiz bir şekilde devam ediyor” şeklinde konuştu.

Bursa’yla gönül bağımız bulunuyor

VakıfBank olarak dört bir yanı vakıf eserleriyle dolu Bursa’yla gönül bağı olduğunu vurgulayan Üstünsalih, “VakıfBank olarak Marmara Bölge Müdürlüğü’ne bağlı bulunan Bursa ve Balıkesir’de biri ticari, bir de özel bankacılık şubesi olmak üzere 42 şube ve yaklaşık 600 çalışanla hizmet veriyoruz. Bursa ve Balıkesir’e gerçekleştirdiğimiz nakdi ve gayri nakdi destekler her yıl artıyor. Yılın ilk altı ayında Bursa’da kullandırdığımız ticari kredi hacmimizi yaklaşık yüzde 20 oranında büyüterek bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. Kısa bir süre içerisinde bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarımızı ikinci kez indirdik. Hane halkından KOBİ’ye, turizmciden sanayiciye kadar Türkiye’nin yanındaki güç olmaya devam ediyoruz. Türkiye ekonomisi, güçlü yürüyüşüne reel sektörün destekleriyle devam edecektir” dedi.