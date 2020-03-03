03 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Tıbbın İç Hastalıkları, Pediatri, Nöroloji, Kulak Burun Boğaz, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon gibi önemli alanlarında, uzmanların da katılımıyla düzenlenecek kongrelerin Uludağ’a ve dolayısıyla Bursa’ya önemli kazançları olacağını ifade eden BURKON Turizm & Kongre Genel Müdürü Hasan Eker, “20 Yıldır Uludağ’a sezon dışında ortalama 3 bin kişi getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kentin kongre turizminden daha çok pay alabilmesi adına çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi. Kongrelerin her yıl artan katılımcı sayısı ile zenginleştiğini belirten Eker, sempozyumların mesleki ve bilimsel açıdan son gelişmelerin paylaşılması ve tartışılması yönünden fırsat oluşturacağının da altını çizdi.

Eker, şunları söyledi: “2020 yılı içerisinde toplam 16 kongre düzenliyoruz. Bursa ve Uludağ başta olmak üzere İstanbul, Kayseri, Antalya, İznik, İzmir gibi önemli kentlerimizde düzenlediğimiz kongrelerle bilime ve turizme katkı sunuyoruz. Bu 16 kongrenin 5’ini Mart ayı boyunca Uludağ’da gerçekleştireceğiz. Amacımız Bursa’nın ve özellikle Uludağ’ın bu tip kongre organizasyonlarına daha çok ev sahipliği yapması. Biz elimizden geldiğince bunun mücadelesini vermeye çalışıyoruz. Kent olarak potansiyelimiz olduğunu biliyoruz. Potansiyellerimizi daha aktif ve efektif kullanırsak, Uludağ’ı dolayısıyla Bursa’yı kongre turizminin merkezi yapabiliriz.”

Kongre turizminin ülkeye nitelikli ziyaretçi çeken bir turizm dalı olduğunu belirten Eker, “Ne kadar çok kongreyi Bursa’ya kazandırırsak, şehrimizdeki otel gecelemeleri de o kadar çok artar. Gecesini burada geçiren misafirlerimiz de gezmek, eğlenmek, bir şeyler yemek için kentin farklı noktalarında vakit geçirirler. Böylece hem şehri tanıma fırsatı yakalıyor, hem de Bursa’mıza ciddi manada gelir bırakmış oluyorlar. Dolayısıyla yurt içi ve yurt dışı fuarlara, kongre ve organizasyonlara katılıp çeşitli temaslarda bulunmalı ve çok çalışarak Bursa’ya bu tip kongreleri, daha fazla getirmeliyiz” diye konuştu.