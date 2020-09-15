Bursa’yı Türkiye’nin ticaret merkezi haline getirmeyi hedefliyor

15 Eylül 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay’ı ziyaretinde konuşan BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül, ticaret merkezinde yaptıkları çalışmalarını anlattı. Bursa’nın merkezi konumundaki ticaret merkezinin geleceği adına önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Sadık Şengül, bin 700 işyerine sahip yapısı, binlerce çalışanı, Türkiye’nin ekonomideki lokomotifi konumundaki Bursa’nın merkezindeki lokasyonu ile BUTTİM’in Türkiye’nin en önemli ticaret merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini kaydetti. BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise BUTTİM’in kurulduğu günden itibaren ticaret hacmi ile şehir ekonomisi ve istihdama önemli katkı sağlayan bir merkez olduğunu söyledi. BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şengül ve yönetim kurulunun çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten İbrahim Burkay, BUTTİM’e ve Bursa’ya katkı sağlayacak her türlü çalışmanın yanında olacaklarını vurguladı.