BURTARIM’a ‘Ticari Safari’ dopingi

13 Ekim 2017

Bursa



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ öncülüğünde düzenlenen BURTARIM 2017 ve Bursa 10. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarları yerli ve yabancı sektör temsilcilerini buluşturuyor. 50’ye yakın ülkeden bine yakın iş insanını ağırlayan fuarlar kapsamında düzenlenen ikili iş görüşmelerinde yabancı alıcılarla bir araya gelen Türk firmalar önemli işbirlikleri gerçekleştirdi.



Bursa’da kapılarını açan BURTARIM 2017, Bursa 15. Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 10. Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı sektörün tüm paydaşlarını aynı çatı altında topladı. Tarım ve hayvancılık sektörlerindeki son teknolojilerin sergilendiği fuarlar kapsamında BTSO ve TÜYAP işbirliğinde Ekonomi Bakanlığı’nın destekleriyle önemli alım heyeti organizasyonları gerçekleştirildi. Kuzey Afrika, Arap Ülkeleri ve Avrupa ülkeleri olmak üzere fuar kapsamında gelen bine yakın işadamı düzenlenen ikili iş görüşmelerinde firmalarla yeni bağlantılar kuruyor.

"Her yıl işbirliğiyle ülkeme dönüyorum"

Tunus’tan gelen Muhammed Kamoun, Bursa’nın ve Türkiye’nin her alanda büyük gelişmeler kat ettiğini söyledi. Türk firmalarının mevcut üretim yelpazesi ve tecrübesi ile dikkat çektiğini ifade eden Kamoun, Türkiye ekonomisinin kendilerine her zaman güven verdiğini vurguladı. İki yıldır BURTARIM’a geldiğini ve her geldiğinde önemli iş birlikleriyle ülkesine döndüğünü söyleyen Kamoun, "Türk ürünlerinin sektördeki gücünü ve kalitesini biliyoruz. Bursalı firmalarla da önemli görüşmeler yaptık. Bu iş görüşmelerinin sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Her zaman Türkiye ve Bursa ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



Bursa’da düzenelenen Tarım Fuarlarına her sene katıldığını ifade eden Tunuslu İşadamı Amer Mabrouk, fuar organizasyonunun her geçen yıl daha da kaliteli hale geldiğini vurguladı.

"Rakiplerimi daha iyi tanıyorum"

Kuzeytek Firması yetkililerinden Yahya Karademir, daha önce 5 defa BURTARIM 2017 Fuarı’na katıldığını söyledi. Fuarın her geçen gün hareketli hale geldiğini dile getiren Karademir, ikili iş görüşmelerinin firmaların yeni iş ortakları kazanmasını sağladığını vurguladı. Fuarda yapılan görüşmeleri bir başlangıç olarak da gördüklerini söyleyen Karademir, "Fuarda bazı firmalarla anlaşmalar gerçekleştirdik. Sadece fuarın ilk iki gününde uluslararası ölçekli önemli firmalarla görüştük. Burada rakiplerimizin projelerini de görme fırsatı yakalıyoruz. Ağırlıklı olarak Afrika, Rusya, Ortadoğu, Hindistan ve İran pazarlarından gelen firmalarla olumlu görüşmeler gerçekleştirdik. Her geçen sene kalitesini artıran organizasyondan dolayı BTSO’ya, TÜYAP’a ve Ekonomi Bakanlığı’na teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ticari Safari ile 12 bin iş insanı Bursa’ya geldi

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, BTSO olarak Küresel Fuar Acentesi, Ticari Safari ve Ur-Ge projeleri aracılığıyla Bursa iş dünyası temsilcilerini Bursalı firmalarla buluşturduklarını söyledi. Ticari Safari Projesi kapsamında şimdiye kadar 12 bine yakın iş insanını Bursa’da ağırladıklarını anlatan Onur, gıda sektörüne yönelik önemli alım heyeti ve fuar organizasyonları yaptıklarını kaydetti. Bu sene 1 ayda 2 ayrı gıda alım heyeti programı düzenlediklerini hatırlatan Onur, "Sektörlerimizin ihracat odaklı büyümesi için projelerimizi sürdürüyoruz. BURTARIM Fuarı’nda düzenlenen ikili iş görüşmeleri de firmalarımızın dünyaya açılmasını sağlıyor" dedi.

7 salonda ve 75 bin metrekarelik alanda kurulan fuarlarda bu yıl 420 firma ile bin 216 marka stant açtı. Sektörlerin nabzını tutan fuarlar 15 Ekim tarihine kadar TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.