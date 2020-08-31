BURULAŞ’ta toplu sözleşme sevinci

31 Ağustos 2020

BURSA (DÜNYA) - Büyükşehir Belediyesi'nin önemli iştiraklerinden olan BURULAŞ ile Demiryol-İş Sendikası arasında süren 9. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, personelin lehinde alınan kararlarla tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile BURULAŞ kadrosuna geçen bin 219, KHK’lı 496, KHK sonrası işe alınan personel ve halihazırda sözleşmesi bulunan 450 personel ile ilgili 9. dönem toplu iş sözleşmesini imzaladıklarını söyledi. Toplamda 2 bin 200 kişiyi ilgilendiren sözleşme yapıldığını belirten Başkan Aktaş, “Her ne kadar BURULAŞ'ın 9. dönem sözleşmesi olsa da ilk defa tüm çalışanlarımızı ortak paydada buluşturan ve personelimizin imkânlarını eşitleyen bir sözleşmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Tüm çalışanlarımızı mutlu edeceğine inandığımız ve 32 ay süreyle imzalanan anlaşmanın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Her zamanki gibi olgun tavırlarından ve anlayışlarından dolayı Demiryol-İş Sendikası’na teşekkür ediyorum” dedi.

KHK ile çalışanlar da ilk kez dahil edildi

Demiryol-İŞ Sendikası Bursa Şube Başkanı Cemal Yaman ise 2018 yılında KHK ile devlette 950 bin kişinin kararname kapsamında çalıştırıldığını hatırlatarak, “Belediyeler ve mahalli idarelerde altıncı ayın sonundan itibaren yönetmelikte bu serbest bırakıldı. Bu açıdan toplu iş sözleşmesi, Türkiye'deki ilk sözleşme. 2003 yılından beri imzalamış olduğumuz 8 dönem sözleşme var. KHK ile çalışan arkadaşlarımız bu sözleşme kapsamı içine ilk defa dahil edildi” diye konuştu.