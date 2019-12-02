BUSİAD Başkanı büyümeyi değerlendirdi

02 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Başkanı Türkay, geçen yıl Ağustos ayındaki döviz türbülansının etkilerinin yeni yeni ortadan kalkmaya başladığını ifade ederek, “İki çeyrek eksi büyümenin ardından yüzde 0.9 da olsa, artıya geçen bir büyüme, Türkiye’ye iyi gelecek” dedi.

Ergun Hadi Türkay, açıklanan büyüme rakamlarını şöyle değerlendirdi:

“Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde büyüme, belki de pek çok diğer ekonomik göstergeden daha önemlidir. Çünkü, büyüme sürekli oldukça istihdam ve üretim de artar. Üretim arttıkça, sermaye biriktirebilir, yeni ürünler üretebilir ve kalitenizi artırarak piyasalarda öne çıkabilirsiniz. Büyüme rakamının az da olsa artı çıkması, işsizliğin de en azından frenlenebilmesi demektir. Bu da sosyal sorunlarımızın büyümesini engeller. Son çeyrekte büyümenin devam etmesini, işsizliğin düşmesini, enflasyonun gerilemesini, kapasitelerin daha yüksek oranlarla kullanılmasını umuyoruz. Bir endişemiz ise tarımda. Beklenen yağışların henüz gelmemiş olması, umarım 2020’de bize gıda konusunda sorun çıkarmaz. Buna karşı önlemlerin şimdiden alınmasını tavsiye ediyoruz. Unutulmamalı ki, Türkiye hala tarım ve turizmle hızlı kalkınma sağlayabilecek bir ülkedir.”

Büyüme rakamları içinde tüketimin yüzde 1.5, ihracatın yüzde 5.1 artmasının da yer aldığını kaydeden Türkay, “İthalat artışı da yüzde 7.6 görünüyor. Bu oranın biraz daha düşmesi gerekli. Biz ihracatla ve kendi ürünümüzü tüketerek büyümeliyiz” diye konuştu.