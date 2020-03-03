BUSİAD Başkanı enflasyon verilerini değerlendirdi

03 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Başkanı Türkay, “Enflasyon hala çok yüksek ancak gerileme eğilimi görülüyor. Yine de Suriye’de yaşadığımız sıcak çatışma ortamı, tarımsal üretimde yağışsız geçen bir dönemin ardından verimliliğe ilişkin kaygılar, hala ekonomide işleri çok sıkı tutmamız gerektiğini de ortaya koyuyor” dedi.

Dünyanın kaotik bir ortamda bulunduğunu ifade eden Türkay, şunları söyledi:

“Ticaret savaşları, sıcak çatışmalar derken şimdi de Corona Virüsü, hem insan sağlığını, hem de ekonomileri etkiliyor. Virüs nedeniyle, Türkiye’nin yeni işler alabileceği konuşuluyor. Ancak, insanların seyahatlerini kısıtlaması da turizm için bir rik oluşturuyor. Ayrıca kurlardaki oynaklık da piyasaların öngörülebilirliğini engelliyor. Yani, kontrol edebilme imkanımız olan sıcak çatışma ve ekonomik kararların yanı sıra, küresel ısınmanın ve salgın hastalık korkusunun ekonomik etkileriyle de mücadele etmemiz gerekecek. İşimiz kolay değil ancak başarmak zorundayız” diye konuştu.