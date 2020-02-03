BUSİAD Başkanı enflasyon verilerini değerlendirdi: İyi başlamadık

03 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Geçen ay yaptığı değerlendirmede, yıllık enflasyonun, hedeflenen enflasyonun da altında kalmasını, “Hedef 12'den vuruldu, darısı 2020 hedefinin başına” sözleriyle karşıladığını hatırlatan BUSİAD Başkanı Türkay, “Yıllık yüzde 12.15 aylık da 1.35’e ulaşan bir enflasyon rakamı var. Evet, yılın ilk ayı enflasyon rakamı genellikle yüksek çıkar. Bu kez de öyle olur ve devamında daha düşük rakamlarla karşılaşırız umarım. Enflasyon, ihracat, büyüme ve işsizlik bizlerin dert ettiği konuların başında geliyor. Buralarda rakamları çok yakından takip ediyoruz. Çünkü bu rakamlar insanın ateşi gibi. Değişimlerdeki küçük farklar sorun habercisi olabilir” dedi. Türkay, sözlerini şöyle tamamladı: “Geçen yıl Türkiye için turizm yılı oldu. Ancak Çin’de başlayan virüsün, turizme etkilerinin olmamasını umuyorum. Tarım da ise, yağışlar ve hava sıcaklıkları, klasik ürünlerimiz için çok da iyi gitmiyor. Tarımda bir sıkıntı çıkması bizler için önemli sorunlara neden olur. Bu iki alanda bugünden önlem almak şart” diye konuştu.