BUSİAD Başkanı enflasyonu değerlendirdi

03 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Başkanı Türkay, 2020’nin Türkiye için tekrar üretim yılı olmasını umduklarını belirterek, “2020 sonu için yüzde 8.5 enflasyon öngörülüyor. Neden olmasın? Ancak yılın daha ilk günlerinde sadece kendi çabalarımızın değil bulunduğumuz coğrafyanın zorluğunu da dikkate almamız gerekliliği kendini bir kez daha hatırlattı. Ateş çemberiyle kuşatılan ülkemizin, bir yandan üretirken diğer yandan bölgesel ve uluslararası dengeleri de gözetmesi ve önlem alması gerekliliği ortadadır” dedi.

Türkay, enflasyonla ve işsizlikle mücadele etmenin en kestirme iki yönteminin tarım ve turizm olduğunu bir kez daha hatırlatırken, “2019'da turizm yüzümüzü güldürdü. Tarımda ise işler biraz zor olabilir. Önlem alınmazsa enflasyon istenilen yerde durmayabilir” diye konuştu.