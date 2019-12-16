BUSİAD Başkanı işsizlik rakamlarını değerlendirdi

16 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Eylül 2019 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre işsizler ordusuna 817 bin yeni katılım olduğunu hatırlatarak, “Rakam çok büyük. Ancak bir önceki aya göre düşüş olması sevindirici. Toplam işsiz sayısı 4 milyon 650 binden 4 milyon 566 bine düşmüş görünüyor. Oran da yüzde 14’ten yüzde 13.8’e inmiş” dedi.

BUSİAD Başkanı Türkay, işsizliğin ortadan kalkmasının tek çözümünün daha çok üretmekten geçtiğini de ifade ederek, şunları söyledi:

“Üretmenin mutluluğundan bahsediyoruz. Üreten insan mutlu olur diyoruz. Bunun en somut örneği, üreten insanın evine ekmek götürmesinde. Üretimin önündeki tüm engeller kaldırılmalı. Sanayicinin bu ülkeye aşkı malumdur. Bizim gidecek başka yerimiz yok ve kendi insanımızla üretim yapacağız. Rakamlardaki küçük düşüşün 2020’de daha büyük düşüşler getirmesini umuyorum. Yeni yıl, ülkemize daha çok üretim yapılan bolluk ve bereketin olduğu bir yıl olarak gelir umarım.”

Küresel ısınmanın sonucu olarak yağışsız geçen kışın da kendilerini hem işsizlik, hem de gıda üretimi açısından endişelendirdiğini kaydeden Türkay, “Enerjimizin büyük bir kısmını tarıma kanalize etmek zorundayız. Ardından turizm de, hem sıcak para girişi, hem de hızlı istihdam açısından önemli bir alan. Buralara yoğunlaşmalıyız” dedi.