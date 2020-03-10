BUSİAD Başkanı işsizlik rakamlarını değerlendirdi

10 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Başkanı Türkay, 2019 yılı Aralık dönemi işsizlik rakamının 92 bin kişilik artışla 4 milyon 394 bine çıktığını hatırlatarak, “Geçen ay rakamlar daha düşüktü. İşsizlikteki ani çıkışı düşürmekte zorlandığımız ortada. Bunun gelecekte de ortaya çıkmaması için üniversite sanayi işbirliklerine ve mesleki eğitimde rehabilitasyona ihtiyaç var. Meslek liselerinden çıkan öğrenciler ya sanayiyi tercih etmiyor ya da sanayi onların yeterliliklerinden memnun olmuyor. Buna çözüm geliştirmek için meslek lisesini gündeme almalıyız” dedi.

BUSİAD Başkanı Türkay, işsizlik rakamlarında dikkat çeken bir konunun da, işgücüne katılım oranının düşmesi olduğunu kaydederek, şunları dile getirdi, “İşgücü 2019 yılı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 52 bin kişi olmuş. Ancak, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puanlık azalış ile yüzde 51,8 olarak gerçekleşmiş. Yani iş yapma kapasitesinde olanlar, ya çalışmak istemiyor ya da umudunu kaybedip iş aramıyor. Bu bizim için dikkat edilmesi gereken bir nokta. İş bulma umudunu yitiren insanları kazanmak kolay olmuyor.”

Türkay, Corona Virüs nedeniyle, dünyada yaşanması beklenen ekonomik daralmanın etkilerinin, bir kaç ay sonra görülebileceğini ve bunun da istihdama yansımasını olumlu veya olumsuz olarak görebileceklerini de kaydetti.