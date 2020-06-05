BUSİAD Başkanı Türkay: Daha güzel bir kentte sanayicilik yapmak istiyoruz

05 Haziran 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Dünya Çevre Günü’nde düzenlediği online basın toplantısıyla, BUSİAD Yeşil Bursa Çalışma Grubu’nun kuruluşunu duyurdu.

BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay, basın toplantısına Bursa’nın su ve yeşille tanımlandığını hatırlatarak başladı. Türkay, “BUSİAD olarak başka bir Bursa, başka bir Türkiye ve başka bir dünya yok diyerek, doğayla uyumlu sürdürülebilir bir üretim ve yaşam için neler yapılabileceğini, bizim dışımızda işinin uzmanlarının yol göstermesini istedik. Bunun için BUSİAD Yeşil Bursa Çalışma Grubu’nu kurduk. Çalışma Grubumuzun başında geçmiş dönem Belediye Başkanlarımızdan Erdem Saker olacak. Grubun Koordinatörlüğünü ise Doç. Dr. Efsun Dindar üstlenecek.” dedi. BUSİAD Başkanı Türkay, çalışma grubunun kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri olacağını da belirterek, çalışma grubunun geri dönüşümden suyun tasarrufu ve kirliliğinin önlenmesine, hava kirliliğinden trafik ve ulaşıma kadar her konuyu ele alacağını söyledi.

Bursa’nın yeniden suyu ve yeşili ile anılmasını arzu ettiklerinin altını çizen Türkay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Grubun üreteceği çıktılar sanayiciler için de yol gösterici olacak. Çalışmaların çıktıları çevre anayasası statüsünde olacak. Yalnızca sanayici için değil tüm Bursa için çalışılacak. Kentteki herkesle temas edilecek. Çünkü yaşayacak başka bir Bursa yok. Artık daha güzel bir kentte sanayicilik yapmak istiyoruz. Temiz üretim yoksa gelecekte bir Bursa’da yok. Bursa’ya artık teknolojik üretim yapmak isteyenler gelsin sözünü” bir adım öteye taşıyıp, ‘Temiz üretim yapmayanlar Bursa’ya gelmesin’ diyoruz.”

“Tarım alanlarında kurulan sanayi bölgeleri ülkeye ihanettir”

BUSİAD Yeşil Bursa Çalışma Grubu Başkanı ve geçmiş dönem Bursa Büyükşehir Belediye başkanlarından Erdem Saker de, “Her sektörden insan bir arada. Sanayiciler, çevreciler, üniversite, BEBKA, dernekler, sivil toplum örgütleri, Bursa’yı temsil edecek güçte bir yapı. Çok değerli bir oluşum” dedi. Saker, “Bursa hem tarım hem de sanayi şehri. Bu anlamda dengeyi bulmak zorundayız. Çalışma Grubu olarak, bulduğumuz doğruları topluma ileteceğiz. Yaptığımız iş kağıtta kalmaz. Bugün tarım alanlarında kurulan sanayi bölgeleriyle gurur duyamayız. Bu ülkeye ihanettir. İnsanlığın ihtiyacı tarımın geliştirilmesidir. Bu çalışma grubu olarak doğruları bulmak ve çekinmeden dile getirmek için çalışacağız.” şeklinde konuştu.

“Önlem almakta geç kaldık”

Grubun koordinatörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Efsun Dindar ise, “Aynı nüfus artışıyla, aynı tüketim ve üretim hızıyla 2050 yılına geldiğimizde doğal kaynakları kullanmak için bu dünyadan 3 tanesine ihtiyacımız olacak. Temiz su, temiz hava ve temiz gıdaya ulaşma konusunda büyük sıkıntılar bekleniyor. Önlemler almakta geç kaldık. Bu bir sanal gerçeklik değil ekolojik yıkımla birlikte 15-20 yıl sonra dünya yaşanamaz hale getirecek. Metabolik hastalıklar artacak, tarım iklime bağlı olarak eskisi gibi olmayacak. Farkındalığı artırmak için el birliğiyle usanmadan bu konuda çalışmamız lazım.” diye konuştu.

BUSİAD Yeşil Bursa Çalışma Grubu’nda BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Veda Girgin Eroğlu, Geçmiş Dönem Bursa Büyükşehir Belediye başkanlarından Erdem Saker, Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feza Karaer, Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar, BEBKA Planlama Uzmanı Nalan Tepe Şençayır, Şehir Plancıları Odası Eski Başkanı Füsun Uyanık, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nden Nagehan Çevik, TOFAŞ Tesisler ve Teknik Hizmetler Müdürü İsmail Önol yer alıyor.