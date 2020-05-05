BUSİAD Başkanı Türkay: İhracat kalemlerimizi çeşitlendirmemiz gerek

05 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Başkanı Türkay, “TİM rakamlarında Bursa ve Kocaeli’nin uzun zamandır devam eden ikincilik yarışına tanık olamadık. İki şehir de otomotiv üssü niteliğinde. Bu şehirlerde otomotiv ana sanayilerini takiben yan sanayilerin de şalteri indirmesiyle ihracatta düşüş çok yüksek olmuş durumda” dedi. Türkiye’de geçen yılın nisan ayına göre düşüşün yüzde 41.4 seviyesinde olduğunu, ihracatın 14 milyar 66 milyon dolardan, 8 milyar 993 milyon dolara gerilediğini ifade eden Türkay, Bursa’daki düşüşün ise yüzde 65’i bulduğunu vurguladı.

Ergun Hadi Türkay şunları söyledi; “Geçen yıl nisanda 1 milyar 248 milyon dolar olan ihracat rakamı, bu yıl nisanda sadece 437 milyon dolar. Burada otomotivin belirleyici rolü çok açık. Bu yaklaşım Kocaeli için de geçerli. Bu durum bizim ihracat kalemlerini çeşitlendirmemiz gerektirdiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Yumurtaları aynı sepete koymaktan vazgeçmeliyiz. Bursa, üretim yetenek ve imkanlarıyla, tarımın başkentleri arasında. Özellikle meyvecilikte başarılı ve buraya ağırlık verilebilir. Ayrıca havacılık, uzay ve tıp endüstrisinde de üretim ve ihracat yapar konuma getirilmelidir. Bu salgından, bu anlamda da dersler almalıyız.”

Türkay, bu rakamların geçici olduğuna inandıklarını, ancak belirttiği gibi tek sektöre yüklenmenin, Bursa şehrinin kaderi olmaması gerektiğini de ifade etti.