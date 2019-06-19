BUSİAD, Dijital Dönüşüm Mühendisleri yetiştirecek

19 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - 26 Haziran-19 Ağustos arasında gerçekleştirilecek 6 haftalık programa, üniversitelerin bilgisayar, yazılım, elektrik-elektronik, mekatronik ve endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun 25 genç mühendis alınacak.

Proje Koordinatörü Dr. İsmail Önol, amaçlarının şirketlerde dijital dönüşüme liderlik edecek mühendisleri yetiştirmek olduğunu söyledi. Önol, profesyonel eğitim şirketlerinin dersleri vereceğini de kaydederek, “Siber güvenlik, yapay zeka, nesnelerin interneti, bulut bilişimi, büyük veri, artırılabilir ve sanal gerçeklik, sistem analizi” gibi pek çok konuda dersler olacağını ifade etti.

Programa kabul edilecek mühendis adayları da Bursa’nın önde gelen şirketlerinin insan kaynakları bölümlerinin uzmanları tarafından mülakata tabi tutuldu. Mülakat ve İngilizce seviye sınavlarını geçen 25 kişi eğitim almaya hak kazanacak.



BUSİAD halen Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ile Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programını da yürütüyor. BUSİAD ayrıca, Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, BUSİAD Sınıfı oluşturarak sanayinin ihtiyacı olan nitelikli personel yetiştirilmesine de, 3 yıldır bir proje kapsamında destek veriyor.