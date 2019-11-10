BUSİAD Doğan Ersöz Ödülü Karsan’a

10 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Hadi Türkay, yaptığı yazılı açıklamada 2018 yılı BUSİAD Doğan Ersöz Ödülü'ne Karsan Otomotiv Sanayi Ticaret AŞ’nin layık görüldüğünü açıkladı. Şirketin, Türk otomotiv sanayinde 50 yılı geride bırakan, sadece Bursa ve Türkiye’nin değil, dünyanın da önemli otomotiv şirketleri arasında hak ettiği yeri alması ve yüzde 100 yerli sermaye yapısıyla Bursa’nın gururu olduğunu belirten Türkay, Karsan’ın başarısının, Türk sanayici, mühendis ve çalışanlarının da ortak başarısı olduğuna dikkati çekti. Karsan’ın otobüs üretimiyle, dünyanın en büyük sorunlarından olan küresel ısınmaya karşı önemli bir katkı yapan, bunu elektrikli otobüs üretimiyle taçlandırarak karbon salımını düşürdüğünü dile getiren Türkay, “Karsan, geleceği bugünden görmektedir. Ayrıca, bünyesinde kadının hak ettiği yere ulaşması için attığı adımlar, yerli üretimdeki başarısı ve yenilikçi anlayışı ile BUSİAD Yönetim Kurulu’nun oy birliği ile 2018 Doğan Ersöz Ödülü’ne layık görülmüştür” dedi.

BUSİAD Kültür ve Sanata Destek Ödülü’ne ise öne çıktığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ve turizme olan katkılarından dolayı Osmangazi Belediyesi’nin layık görüldüğünü aktaran Ergun Hadi Turkay, 2018 yılı meslek ödülünün sahibinin ise Prof. Dr. Ali Ceylan olduğunu sözlerine ekledi.