BUSİAD: Krizlerin hızla çözülmesini bekliyoruz

09 Ekim 2017

BURSA



BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Günal Baylan, ABD ile yaşanan vize krizine yönelik yazılı açıklama yaptı.

"Son dönemde Türkiye’nin bazı batı ülkeleri ile olan siyasi ilişkilerinin, Cumhuriyet tarihi boyunca belki de hiç olmadığı kadar gerildiğine tanık oluyoruz" diyen Baylan, "Yaşanan söz konusu gerilimler, siyasi ve politik arenada farklı sesler bulsa da, bu gerilimlerin ekonomiye yansımaları genelde olumsuz olmaktadır. Son olarak ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize meselesi de bunlardan biridir. Doğu ile batı arasında adeta bir köprü görevi gören Türkiye, söz konusu bu özelliğini tarih boyunca hemen hemen her alanda sürdürmüştür. Türkiye günümüzün coğrafi, ekonomik ve siyasi konjonktür gereği bir taraftan dünyanın değişen dengelerini gözetmek, diğer taraftan da batı ile olan mevcut müttefiklik ilişkilerini sürdürmek durumundadır" dedi.

Baylan, iş dünyası olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesinin tüm dünya ülkeleri tarafından kabul görmesini ve her ne yaşanırsa yaşansın, iki ülke arasındaki diplomatik kanalların her zaman açık tutularak söz konusu krizlerin mantık ve sağduyu çerçevesinde hızla çözülmesini beklediklerini sözlerine ekledi.