BUSİAD üyelerine Türkmen’den video konferanslı bilgilendirme

04 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Üyesi 30 kadar firmanın yönetim kurulu başkanı ya da insan kaynakları müdürlerinin katıldığı toplantının başında BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay, Bursa İl Müdürü Türkmen’e teşekkür etti. Ardında gerçekleştirilen video konferansta firma yetkilileri Feyzullah Eren Türkmen’e, KÇÖ ile ilgili 40’tan fazla soru yönelttiler.

Türkmen, KÇÖ olarak kısalttıkları Kısa Çalışma Ödeneği’nin kısa çalışma başlama tarihinden önceki 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yılda 450 gün süreyle prim ödemiş olanların ödenekten yararlandırılacağını söyledi. Türkmen, azami 3 ay süreyle verilecek ödeneğin her bir çalışan için asgari 1.752,40 TL azami ise ile 4.380,99 TL olacağını söyledi. Başvuruların değerlendirmesinin 15 günü bulabildiğini de kaydeden Türkmen, soruların ağırlıklı olarak belirtilen sürelerden az ya da fazla çalışma olmasıyla ilgili olması üzerine şunları kaydetti:

“Bizim tavsiyemiz, haftada 45 saat çalışmama, yani çalışmanın durması yönünde başvuruda bulunulması. Eğer çalışma söz konusu olursa ödeme çalışılmayan süre üzerinden yapılır. Ancak, haftada 15 saat çalışma olmayacak diyerek başvuru yapıldığında bunu yükseltemiyoruz.”

Türkmen, çok sayıda başvuru aldıklarını bunları bir an önce sonuçlandırmak için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.