BUSİAD, Volkswagen’in Bursa’ya gelmesi için lobi yapacak

02 Mayıs 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Başkanı Ergun Hadi Türkay, Bursa’nın dünya otomotiv endüstrisi içinde sahip olduğu bilgi birikimi ve altyapısıyla lider kentlerden biri olduğuna işaret etti. Türkay, küresel otomotiv endüstrisinin gündeminde olan Volkswagen yatırımının Bursa’ya kazandırılması noktasında BUSİAD olarak çalışmalar yürüteceklerini vurguladı. Ergun Hadi Türkay, otomotiv endüstrisinin son birkaç yılda ciddi bir dönüşüme girdiğine dikkat çekerek, küresel boyutta yaşanan değişim ve dönüşüm ile dijitalleşmenin tüm sektörleri derinden etkilediğini vurguladı. Bu gelişmeler nedeniyle sanayicilerin yatırım kararı almada çekinceli davrandığını ifade eden Türkay, buna rağmen şu anda Türkiye’de yatırım yapmak için en doğru zaman olduğunu dile getirdi. Türkay, “Çünkü işlerimiz genel anlamda durgun. Durgun zamanlarda işe yatırım yapılırsa işlerin açıldığı dönemde iş oturmuş olur. İşler açıldığında yatırım yapmak ise çok geç olabiliyor. Durgunluk dönemleri yatırım için en uygun dönemlerdir. Bir iş insanı sürekli yatırım yapmak ve talebi oluşturmak zorundadır” dedi.

“Tek sıkıntımız karar vericilerin bizimle aynı hızda olmamaları”

Bursa’nın tekstil ve otomotiv endüstrisinde önemli bir birikim ve altyapıya sahip olduğuna dikkat çeken Ergun Hadi Türkay, “Şu anda bir yavaşlama trendine girdik, ancak bu demek değildir ki böyle sürecek. Ümitliyim. Türk sanayi olarak en büyük özelliğimiz duruma çok hızlı adapte olabiliyoruz. Tek sıkıntımız karar vericilerin bizimle aynı hızda olmamaları. İyimserim. Türk iş insanı bir şekilde sağ kalmayı başarıyor” diye konuştu. Türkay, yılsonu enflasyon beklentisini de “Bu yıl yüzde 20’nin altına inmesi zor bir ihtimal. Döviz yerinde durmayınca, enflasyonun düşmesi zor gibi görünüyor” şeklinde açıkladı.

BUSİAD’ın bu yıl 10’uncusunu düzenleyeceği Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu ile 4’üncüsü verilecek Yenileşim Ödülü süreci de başladı. BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay, sempozyumun mottosunun bu yıl “Yarına yolculuk” olarak belirlendiğini kaydetti. Türkay, aralık ayında yapılacak sempozyum ile dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler, bunların endüstriye yansımaları, dijital dönüşüm, enerji kaynakları, Ar-Ge ve yenileşim konularında farkındalık yaratmayı amaçladıklarını vurguladı.