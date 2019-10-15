BUSİAD’da gündem dijital ticaret

15 Ekim 2019

Zehra ORUÇ

BURSA- Google Türkiye İş Geliştirme Uzmanı Sinem Uslu Sücüllü ile Tek Kılavuz AŞ. CEO’su Mehmet Volkan Çakmak, sanal ortamda şirketlerin nasıl öne çıkabileceğine ilişkin paylaşımda bulundu. Almira Hotel’de gerçekleştirilen olağan Çekirge Toplantısının açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, “Kalbimiz Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçiğimizle. Onlar, burada güvenle, Türkiye'nin daha güçlü ve kalkınmış bir ülke olması için neler yapabileceğimizi konuşabilmemizin güvencesi. Zor zamanlardan geçiyoruz. Ancak Türk ulusu zor zamanlardan çıkmayı bilmiş bir ulustur. Tıpkı Çanakkale’deki gibi, tıpkı Kurtuluş Savaşı’ndaki gibi. Mehmetçik bir yandan cephede savaşırken, bizler de güçlü ekonomi için bir savaş veriyoruz” dedi. Google Türkiye İş Geliştirme Uzmanı Sinem Uslu Sücüllü, ‘küresel düşün yerel hareket et’ başlıklı sunumla değişen iş yapış biçimlerine nasıl uyum sağlanacağını anlatırken; Tek Kılavuz AŞ. CEO'su Mehmet Volkan Çakmak ise, ‘e-ihracatta dijital fırsatlar’ konulu sunum yaptı.

Konuşmaların ardından derneğe yeni üye olan Fikret Çelik ve Sadi Cem Türkün’e üyelik rozetleri takıldı.