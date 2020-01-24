BUSİAD’da kuşaklar buluştu

24 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Toplantının açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, “Bilindiği gibi dört aile şirketinden üçü, ikinci kuşakla sona eriyor. Bu da ciddi bir sermaye ve emek kaybı haline geliyor. Batıda durum böyle değil. Oralarda iş kurumsal hale getirilmiş ve yüzyıllarca yaşayan aile şirketlerini duyuyoruz. Elbette, çocuklarımız ebeveyninin gittiği yoldan gitmek zorunda değil. Ancak kurduğumuz, ya da bizden önce atalarımızın kurduğu şirketleri yaşatmak ve bayrağı sonraya ulaştırmak da görevimiz. Yararlı bir toplantı olmasını dilerken, buradan genç BUSİAD’lılar çıkmasını da umuyorum” dedi.

Türkay’ın konuşmasının ardından, Ayşe Öztuna Bozoklar’ın yöneticiliğinde gerçekleştirilen panelde, konuşmacı olarak, Dr. Ecmel Ayral, Feyyaz Ünal ve Servet Akkaynak yer aldı.