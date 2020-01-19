BUSİAD’da Türkay güven tazeledi

19 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Göreve tekrar seçilen BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, 2 yıllık görevleri içinde yaptıkları çalışmaları değerlendirdiği konuşmasında, kaynaşmanın, gençleşmenin ve kadınların BUSİAD’da daha çok görev almasına yönelik çabaların ağırlıkta olduğu bir dönem yaşadıklarını söyledi. Türkay, dijital dönüşüm ve eğitime ağırlık verdiklerini, üniversite sanayi işbirliğinin de son aylarda yeniden verimli olmaya başladığını da belirtti. Türkay, bu dönem görevlerini yeni isimlere bırakan yönetim kurulu üyelerine de teşekkür ettiği konuşmasını, “Gelecek dönemler Bursa sanayici ve iş insanı için dünden ve bugünden daha aydınlık geçer umarım. Biz bunun için elimizden gelenden fazlasını yapacağız” dedi.

Ergun Hadi Türkay başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Burhan Çakır, Gonca Yerliyurt, Mustafa Bulut, Mustafa Ekinci, Osman Nemli, Selim Akbaş, Selim Tarık Tezel, Sevda Keskin Gülmez, Sezai Sezer, Tuncer Hatunoğlu, Uğur Urkut ve Veda Girgin Eroğlu.