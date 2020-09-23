BUSİAD’dan Aktaş’a çevre raporu

23 Eylül 2020

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay, Hanlar Bölgesi’nin açılması çalışmaları nedeniyle Aktaş’a teşekkür ederken, Yunuseli Havaalanı’nın yapılaşmaya açılmaması taleplerini de iletti. BUSİAD Başkanı Türkay, Bursa^ya borçları olduğunu ifade ederek, “Bundan hareketle, bu yıl çevre gününde Yeşil Bursa Çalışma Grubu’nun kuruluşunu duyurduk. Geri dönüşüm, su tasarrufu, yeşil alanlar, hava kirliliği, çocukların çevre konusunda eğitimi, yenilenebilir enerji gibi konularda çalışmalar yapmak istiyoruz. Size görüşlerimizi zaman zaman iletmek istiyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ise yapılan çalışmadan çok memnun olduklarını ifade ederek, “Çevre konusu bir kültür işi. Bu kültürü yerleştirmek için ne yapıyoruz ona bakmak gerekir. Çocukları eğitmek çok mantıklı. İnegöl’de bunu başarmıştık” dedi. Aktaş, “Ben de bir gün Başkanlığı bırakacağım. Bıraktığımda ben ve ailem de yaşanabilir bir Bursa’nın sokaklarında olmak istiyorum. Tüm sıkıntılara rağmen Bursa hala Türkiye’nin en yaşanabilir kentlerinden biri” ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’a sunulan rapor, genel konular, çevre, enerji, yer altı kaynakları ve geri dönüşüm, konut/sosyal ve yaşam alanları/SİT alanları, sanayi/teknoloji alanları, tarım alanları turizm alanları ile ulaşım lojistik başlıklarından oluşuyor. Ziyarete, BUİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay’ın yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi Veda Girgin Eroğlu, Yeşil Bursa Çalışma Grubu Koordinatörü Efsun Dindar ve BUSİAD Genel Koordinatörü Basri Tüfekçioğlu katıldı.