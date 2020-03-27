BUSİAD’dan sektörel kurul önerisi

27 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Başkanı Türkay, Covid-19 salgını konusunda herkesin anlaştığı noktanın, tarihte ilk defa bu kadar geniş yönlü bir kriz yaşandığına ilişkin olduğunu söyledi. Türkay, şunları söyledi:

“Daha önce yaşananlar genelde finansal krizlerdi. Şu an yaşadığımız ise hem finansal piyasaları, hem de üretim ve hizmeti ciddi şekilde etkiledi. Dolayısıyla alınacak önlemler, piyasanın her iki tarafını da destekleyecek şekilde olması gerekiyor. Ateşi söndürmek için piyasayı en geniş şekilde fonlamak ancak daha sonra bu fonların yaratacağı olumsuzlukların çarelerini de düşünmek gerekiyor. Enflasyon, para arzının artması gibi. Bunlar da kendi içinde önemli ve çözümü zor konular ama ekonomik çarkların, acilen tekrar dönmesi gerekiyor. Yani alınan önlemler ateşin düşürülmesine yönelik ancak yakında onun da yan etkileri görülecek.”

BUSİAD Başkanı Türkay, salgının ardından yaşanan ekonomik sıkıntıyı bir otomobilin çalışmasına benzetti. Türkay, şöyle devam etti:

“Bir otomobilin çalışması için yakıt haricinde, motorun rahat çalışması için madeni yağ, motorun soğuması için radyatörde su, dişli kutusunda yağ ve tabii en önemlisi bir şoföre ihtiyaç vardır. İçinde bulunduğumuz durumda, bunların hepsi eksik, şoför de dahil.

İnsanlar işlerine gidemiyorlar, ürün veya hizmet üretilemiyor. İrili ufaklı işletmelerin, sabit giderleri var. İşçilik, kira ve kredi gibi ödemeleri var ama gelirleri yok. Yani otomobil kontrolsüz gidiyor. Yakıta, suya, yağa ve şoföre ihtiyaç var. Aksi taktirde ya motor, ya dişli kutusu, ya da otomobilin tümü geri dönüşü olmayan bir zarar görecek.”

Başkan Türkay, çözüm önerisini ise kurullar oluşturmakta gördüğünü söyledi. Türkay, “Siyaset, her sektörden 10-12 kişilik kurullar oluşturmalı. Bu kurullar, işverenin çalışanına ay sonunda geliri olmadan nasıl maaş vereceğini de, çalışanın maaşsız kalabilme ihtimalini de, kredi geri ödemesini de, alınamayan KDV iadelerini de, talebi durma noktasına gelen hizmet ve ulaşım gibi sektörleri de masaya taşımalı” dedi. Türkay, Türkiye’nin ikinci SİAD’ı olarak tecrübelerini, sahadaki gözlemlerini yetkililerle paylaşmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.