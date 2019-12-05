BUSİAD’ın Yenileşim Ödülleri sahiplerini buldu

05 Aralık 2019

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) ile Bursa Uludağ Üniversitesi’nin işbirliğinde düzenlenen 10’uncu Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu ile 4’üncü Yenileşim Ödül töreni yapıldı. Serdar Kuzuloğlu ile Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın konuşmacı olarak katıldığı sempozyumun açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSİAD üyeleri, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, sanayici ve iş insanları, STK temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

2013 yılından beri her iki yılda bir verilen Yenileşim Ödülü’nün bu yılki sahibi ise Leoni Kablo oldu. Bilgi, İşbirlikleri, Kaynak Yönetimi dalında Teracity Yazılım Teknolojileri, Çalışan Yönetimi kategorisinde Aktaş Holding, Süreç Yönetiminde Natura Gıda ve Liderlik alanında da Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş. ödüle layık bulundu. Ayrıca Uludağ İçecek ile Çedfem Mühendislik firmalarına da mansiyon ödülü verildi.

Törende konuşan BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay, Kalkınmakta olan ülkemizde, bu yolun mal ve hizmet üretmekten geçtiğini vurgulamamız gerekir. Bu üretimi yaparken, sürüden ayrılıp, yani uluslararası rekabet baskısından sıyrılıp, yenilikçi ürünler geliştirmek ve karlılığımızı arttırmak için yollar bulmalıyız. 150’yi Ar-Ge ve Tasarım Merkezi ile Bursa bu konuda da ön sıralardaki yerini almıştır. Ancak yine de hedeflerimizin gerisindeyiz. Karar vericilerin, bizlerin iş yapabilmesini kolaylaştırmak amacıyla alt yapıyı, çağımızın gerektirdiği düzeylere getirmesi gerekir” dedi.