BUTECH üç yıllık yol haritasını belirliyor

19 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - BUTECH Yazılım Kümesi Projesi’nin devamı niteliğindeki yeni projede 35 yararlanıcı yer alacak. ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, ilk dönemde yürütülen faaliyetlerin, yararlanıcı firmalara fayda sağlaması ve küme bazında yürütülen faaliyetlerin, küme dışındaki ULUTEK firmalarının katılımına açılması sebebiyle kümenin bilinirliğinin arttığını kaydetti. Karagöz, “Ticaret Bakanlığı’mızın bu proje kapsamında destekleri çok önemli. Kendileriyle çalışmaya devam ederek, Türkiye’nin ihracat hedeflerine katkı sunmak üzere tekrar yola çıktık. Tamamlanan ilk projeden yararlanıcı firmalarımızın faydalandığını görmek ve ikinci projeye olan yoğun ilgi, Ticaret Bakanlığı’mızın desteğiyle yürütülen projenin önemini ve faydalarını ortaya koyuyor. Yeni dönemde tecrübelerimizin üzerine koyarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Yeni projemizin ULUTEK ailesine, Bursa’mıza ve ülkemize faydalı olmasını temenni ediyorum” dedi.

2016-2019 yıllarını içeren önceki dönemde, proje kapsamında satış pazarlama, dış ticaret, marka ve iletişim gibi konularında 18 günlük 10 farklı eğitim gerçekleştirildiğini hatırlatan İrfan karagöz, “Dijital pazarlama, yazılım testi ve globalleşme gibi konularda ise 7 farklı seminer düzenlenmişti. Bunların yanı sıra toplamda 12 ay süren satış pazarlama ve dış ticaret istihbaratı danışmanlıkları alınarak, her firmanın 17’şer kez görüşme gerçekleştirmesi sağlandı. Elde edilen bilgi ve deneyimlerin sahadaki uygulaması ise İspanya, Bosna Hersek, Letonya, Avusturya, Almanya ve Macaristan’da gerçekleştirilen 800’e yakın B2B görüşmeleriyle gerçekleşti. Alım Heyeti için de Bosna Hersek’ten 40’a yakın firma temsilcisi Bursa’da ağırlandı ve faaliyet kapsamında 250’ye yakın B2B görüşmesi yapıldı. Faaliyetler neticesinde küme yararlanıcısı firmaların kimisi ilk kez ihracat gerçekleştirirken, kimisi ise mevcut ihracatlarını artırdı” diye konuştu.