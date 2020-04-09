BUTEKOM, sağlık sektörünün ihtiyaçları için seferber edildi

09 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu malzeme ihtiyacına destek olmayı sürdürüyor. Talep edilen çamaşır makinelerini sağlık çalışanlarının kullanımına sunan BTSO, koronavirüs tanısında kullanılan bin 500 adet ekstraksiyon kitini de sağlık çalışanlarının kullanımı için hibe etti. BUTEKOM’da ürettiği 10 bin adet cerrahi siperlik ile üye firmaları tarafından üretilen 10 bin cerrahi siperliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim eden BTSO’nun koordinasyonunda üye firmalar seri üretimle günde 20 bin cerrahi siperlik üretecek altyapıyı hazır hale getirdi. BTSO ayrıca sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar için hazırladığı 10 bin adet erzak paketinin dağıtımını da sürdürüyor.

Medikal malzemelerin üretimi için çalışmalar hızlandı

Özellikle maske, cerrahi önlükler, hastanelerde kullanılacak anti bakteriyel yatak çarşafları, dezenfektanlar, ateş ölçer ve solunum cihazı gibi medikal ürünleri BUTEKOM’un altyapısını kullanarak alternatif hammaddeler ve üretim yöntemleriyle üretmeyi hedefleyen BTSO kamu, üniversite ve sanayi işbirliğiyle yürütülen çalışmalarını hızlandırdı. BTSO, BUTEKOM’un makine parkına yeni üretim makineleri ekleyerek sağlık sektörünün ihtiyacı olan medikal ürünlerin ihtiyacını en üst düzeyde karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

“Şehrimize ve insanımıza karşı sorumluluğumuz var”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, koronavirüsün başta sağlık olmak üzere ekonomik ve sosyal hayatı da derinden etkilediğini söyledi. Koronavirüsle mücadelede Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Başkan Burkay, “Sürecin en az zararla atlatılabilmesi için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu dönemde gelişmeleri yakından takip edip, gerekli aksiyonları alabilmek adına Odamız bünyesinde Kriz Yönetim Masası oluşturduk. Böylece üyelerimizin sanayi ve ticaret hayatında karşılaştığı zorlukları yakından takip ederek, çözüm önerileri oluşturuyoruz. Yaşadığımız olağanüstü dönem yalnızca üyelerimize değil şehrimize ve insanımıza karşı da bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bu süreçte başta sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçları olmak üzere, sosyal sorumluluk bilinciyle önemli çalışmalara imza atıyoruz” dedi.

BUTEKOM sağlık sektörünün de ihtiyaçlarını karşılayacak

BUTEKOM’un makine parkına yeni makineler eklediklerini ifade eden İbrahim Burkay, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin danışmanlığında BUTEKOM, BTSO MESYEB ve BUTGEM’in nitelikli personeli tarafından medikal ürünlerin üretileceğini kaydetti. Üye firmaların işbirliği ile gerçekleştirilecek üretimle medikal malzemeleri sağlık çalışanlarına ulaştıracaklarını kaydeden Başkan Burkay, “BUTEKOM, gerek altyapısı gerekse de tecrübesiyle ürün geliştirme, test ve seri üretim süreçlerinde önemli bir üs. Burada bölgedeki diğer yatırımlarımızla birlikte eşgüdümlü olarak yürütülecek yeni projeleri de hayata geçireceğiz. Gerçekleştirdiğimiz ve hazırlıklarını sürdürdüğümüz altyapı yatırımlarıyla BUTEKOM’u sağlık sektörünün de ihtiyaçlarının karşılanacağı bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.