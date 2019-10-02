BUTEKOM ve BTÜ yüksek teknoloji için güçlerini birleştirdi

02 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri, BTÜ Rektörü Arif Karademir ve BTÜ’de görev yapan akademisyenleri ağırladı. BTSO tarafından Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirilen yüksek teknoloji ve nitelikli istihdam odaklı BUTEKOM, Model Fabrika, EVM, BUTGEM ve MESYEB projelerini inceleyen BTÜ heyeti, projeler hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından BUTEKOM ev sahipliğinde düzenlenen törende, BUTEKOM ile Bursa Teknik Üniversitesi arasında işbirliği protokolü gerçekleştirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir’in imzaladığı protokolle BTÜ’de öğrenim gören lisans öğrencileri BUTEKOM’da staj; lisansüstü öğrencileri ise çalışma imkanına sahip olacak. Protokolle BUTEKOM’da düzenlenecek eğitim programlarında eğitimci olarak görev alacak BTÜ akademsiyenleri ayrıca üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirecek Ar-Ge proje projeleri için de BUTEKOM ile ortak çalışmalar gerçekleştirecek.

Yüksek katma değer ve yüksek teknoloji hedefi

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, oda olarak Bursa sanayisinin yüksek katma değerli ve yüksek teknolojiye dayalı üretimini geliştirmek amacıyla önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi içerisinde hayata geçirdikleri BUTEKOM, Mükemmeliyet Merkezleri ve Model Fabrika gibi projelerin firmaların üretim yetkinliklerini geliştirdiğini ifade eden Başkan Burkay, BTSO MESYEB, BUTGEM ve Mutfak Akademi gibi projelerle de kentteki insan kaynağı kapasitesini geliştirdiklerini vurguladı.

“Türkiye’ye örnek oluyoruz”

Bölgedeki projelerin tüm ülke tarafından takip edildiğini ve örnek alındığını ifade eden Başkan Burkay, son dönemde Gaziantep’ten Adana’ya, Kayseri’den İzmir’e kadar Türkiye’nin farklı illerinden heyetlerin BTSO’nun projelerini incelemek üzere Bursa’ya geldiğine dikkati çekti. İş dünyası ile üniversiteler arasındaki işbirliğini güçlendirecek çalışmalarla bu başarıyı sürdürülebilir kılmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Burkay, “Sanayimizin yenilik üretme kapasitesinin artırılması noktasında üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda BUTEKOM’un dünyanın farklı üniversiteleri ile yaptığı işbirliği anlaşmalarına bugün Bursa Teknik Üniversitemizle bir yenisini daha ekliyoruz. İmzalanan protokolle üniversitemizdeki birikimi, BUTEKOM aracılığıyla sektörlerimizin üretim kabiliyetlerine taşımayı hedefliyoruz. Protokolümüzün BUTEKOM, BTÜ ve Bursamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

“BTSO ile işbirliğimiz gelişiyor”

BTÜ olarak Bursa iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun şekilde eğitim, araştırma çalışmaları ve projeler hayata geçirdiklerini kaydeden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Karademir, BTSO işbirliğinde önemli işlere imza attıklarını kaydetti. İmzalanan protokolle bu işbirliğini yeni bir noktaya taşıyacaklarını ifade eden Karademir, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Son olarak Genç Ticaret Elçileri projesinde işbirliği yaptığımız BTSO ile bugün de önemli bir protokol gerçekleştiriyoruz. BUTEKOM, şehrimiz için çok değerli bir proje. Buradaki Ar-Ge altyapısının üniversitemizin araştırma çalışmalarında kullanılması ve BTÜ’de öğrenim gören master ve doktora öğrencilerinin BUTEKOM’da çalışma imkanı elde etmesi bilimsel çıktıların sanayide değerlendirilmesi açısından önemli bir adım olacak.”