BUTEKOM’dan üniversite sanayi işbirliğine destek

30 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen protokolü BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir imzaladı. Yapılan protokol çerçevesinde akademisyenler, doktora ve yüksek lisans öğrencileri, yürüttükleri 2244 projeleri kapsamında Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi’nin (BUTEKOM) tüm laboratuvar ve diğer proje araştırma imkanlarından faydalanabilecek.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, üniversite-sanayi işbirliğine yönelik çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Bursa’yı yüksek teknoloji ve yüksek katma değerli ürünlerde önemli bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Burkay, “Bu hedefe ulaşmak için sanayide yetişmiş doktoralı çalışan sayısının artması gerekiyor. TÜBİTAK tarafından başlatılan 2244-Sanayi Doktora Programı’nı çok önemsiyoruz. Programla birlikte, sanayide ihtiyaç duyduğumuz doktora derecesine sahip insan kaynağı yetişirken, üniversite araştırma altyapısı-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi de sağlanıyor” dedi.

Üniversitelerle işbirliği sürecek

BTÜ ile imzaladıkları protokol sayesinde doktora öğrencilerinin, üniversite ve sanayi tarafından birlikte seçilecek projelerde yapacağı araştırmalarda BUTEKOM’un imkanlarından faydalanabileceğini söyleyen Başkan Burkay, “BUTEKOM, sektörlerin katma değeri ve teknolojisi yüksek ürünleri üreten ve ihraç eden bir kimliğe kavuşması amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Merkezimizin laboratuvarlarında Türkiye ve yakın coğrafyada bulunmayan çok sayıda cihaz yer alıyor. Bu imkanların akademik araştırmalarda kullanılacak olması katma değer üretme şansımızı da önemli ölçüde artıracaktır. Kentin aklı olarak gördüğümüz üniversitelerimizle şehrimizin kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalarda işbirliği yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“BUTEKOM araştırmalara değer katacak”

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, BTSO ile yakın işbirliği içerisinde çalıştıklarını söyledi. Oda bünyesinde faaliyet gösteren meslek komiteleri ve sektör konseyleri ile dirsek teması sağladıklarını ifade eden Karademir, “Böylece üniversitemizin bilgi birikimini sanayiye nasıl aktaracağımız konusunda fikir sahibi oluyoruz. Akademisyenlerimiz, komite ve konseyler tarafından düzenlenen toplantılarda iş dünyası ile sürekli bir araya geliyorlar. Burada sektörün taleplerini dinliyorlar. Bu talepler doğrultusunda çalışmalarımıza yön vermeye gayret ediyoruz.” dedi. İmzalanan protokolün üniversite-sanayi işbirliği noktasında önemli bir adım olduğunu kaydeden Rektör Karademir, BUTEKOM’un sektörlerin ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak özgün araştırmalara değer katacağını vurguladı.

İmza törenine BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, BUTEKOM Genel Müdürü Dr. Mustafa Hatipoğlu ile BTÜ akademisyenleri de katıldı.