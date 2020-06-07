BUTEKOM’un projelerine TÜBİTAK desteği

07 Haziran 2020

BURSA (DÜNYA) - TÜBİTAK 2244-Sanayi Doktora Programı 2019 yılı çağrısında desteklenmeye hak kazanan projeler belli oldu. Sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi iş birliğiyle yetiştirilmesine yönelik olarak hayata geçirilen Sanayi Doktora Programı kapsamında BUTEKOM’un Bursa’daki her iki üniversite ile ortaklaşa hazırladığı projeleri destek almaya hak kazandı. Bursa Uludağ Üniversitesi’nden 17, Bursa Teknik Üniversitesi’nden 3 olmak üzere toplamda 20 doktora öğrencisi ile teknik tekstil, tekstilde çevre ve sürdürülebilirlik, tekstilde nanoteknoloji uygulamaları, kompozit malzemeler ve kompozit malzemelerde kullanılan tekstil preformları konularında araştırma grupları kuracak olan BUTEKOM, doktora tez projelerinin daha etkin ve kaliteli hazırlanmasına altyapı sağlayacak. Bununla birlikte Bursa Model Fabrika ve Enerji Verimlilik Merkezi imkanları kullanılarak doktora öğrencilerinin yalınlaşma, dijitalleşme ve enerji verimliliği alanlarında tez projeleri çalışmalarına da destek olunacak.

Üniversite-sanayi işbirliğine destek

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa sanayisinin bilgi temelli ve yüksek katma değerli bir üretim yapısına dayanan yeni nesil sanayi anlayışına uygun şekilde dönüşümünü sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Nitelikli insan kaynağını bu dönüşümün ‘olmazsa olmazı’ olarak gördüklerini belirten Başkan Burkay, “Özellikle sanayide istihdam edilen doktoralı mezun sayısının artmasının yüksek katma değerli üretime geçiş sürecine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde önemli bir işbirliği ve çalışma süreci yürütüyoruz” dedi.

İki proje de destek almaya hak kazandı

BTSO tarafından hayata geçirilen BUTEKOM, Mükemmeliyet Merkezleri, Model Fabrika ve EVM gibi projelerdeki tüm potansiyeli üniversitelerin hizmetine sunduklarını vurgulayan Başkan Burkay, “Akademik çalışmaların ekonomik kalkınmaya katkısını artırmak amacıyla üniversitede çalışmalarını yürüten araştırmacıları destekliyoruz. Bu kapsamda başlatılan TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı çağrısına BUTEKOM iki proje ile başvuruda bulunmuştu. Yapılan değerlendirme sonucu hem Bursa Uludağ Üniversitesi hem de Bursa Teknik Üniversitesi ile hazırlanan projelerimiz desteklenmeye hak kazandı. Program dahilinde teknik tekstil, nanoteknoloji ve kompozit malzemeler gibi stratejik alanlarda ortak çalışmalar yapılacak. İşbirliğimizin iş dünyamız ve üniversitelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu. Başkan Burkay, Sanayi-Doktora Programı sonuçlarına göre Bursa’nın iki üniversitesiyle hem proje hem de doktora öğrencisi bakımından en çok desteği alacak şehir olmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, başarıları dolayısıyla BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ve tüm firmaları tebrik etti.

"Bursa’nın hedeflerine katkı sağlayacak"

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitenin TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı kapsamında 19 proje ve 77 doktora araştırmacısı için destek almaya hak kazandığını söyledi. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin Türkiye’de faaliyet gösteren tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında en çok Doktora Araştırmacı desteği alan üniversite olduğunu kaydeden Rektör Kılavuz, “Destek almaya hak kazanan 19 projemizden biri de BUTEKOM ile yaptığımız başvuru oldu. 17 doktora araştırmacımız BUTEKOM altyapısından istifade ederek tez çalışmalarını gerçekleştirecek” diye konuştu.

“Akademik bilgi ve birikimi sanayiye aktarmayı hedefliyoruz”

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, TÜBİTAK’tan 23 proje için destek almaya hak kazanan BTÜ’nün bu alanda Türkiye’de ilk sırada yer aldığını söyledi. 10 yıllık genç bir üniversite olarak elde edilen başarının üniversiteleri için gurur kaynağı olduğunu ifade eden Rektör Karademir, toplam 71 doktora öğrencisi için Sanayi Doktora Programı’ndan destek alacakları bilgisini verdi. Yürütülecek çalışmalarla üniversitenin bilgi ve birikimini sanayiye aktarmayı hedeflediklerini vurgulayan Karademir, “Ortak proje yürüteceğimiz 22 kuruluş arasında BUTEKOM da yer alıyor. BTSO ve BUTEKOM ile bugüne kadar güçlü bir işbirliği içerisinde çalışıyorduk. Merkezin doktora öğrencilerimizin sektörlerin ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yapacağı özgün araştırmalara değer katacağına inanıyorum. Projemizin hem Bursa hem de ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.